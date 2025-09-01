L'Italia sorprende il mondo: la disoccupazione crolla ai minimi da diciotto anni

Il mercato del lavoro italiano ha mostrato una resilienza straordinaria a luglio 2025, con un tasso di disoccupazione sceso al 6,0%. Questo dato non solo ha superato le aspettative degli analisti, che prevedevano un 6,2%, ma rappresenta il livello più basso raggiunto dall'Italia dal lontano 2007, quando si registrò il record minimo del 5,8%. È un segnale forte di un'economia italiana che sta consolidando una fase di crescita robusta.

La diminuzione è significativa, soprattutto se confrontata con il 6,2% del mese precedente, un valore che era stato rivisto al ribasso. Questa performance, pur non essendo un caso isolato, evidenzia come il mercato del lavoro italiano stia seguendo un percorso leggermente diverso rispetto ad alcune delle principali economie dell'Eurozona, dove le dinamiche occupazionali possono presentare sfumature differenti.