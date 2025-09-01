L'Italia sorprende il mondo: la disoccupazione crolla ai minimi da diciotto anni

Il mercato del lavoro italiano ha mostrato una resilienza straordinaria a luglio 2025, con un tasso di disoccupazione sceso al 6,0%. Questo dato non solo ha superato le aspettative degli analisti, che prevedevano un 6,2%, ma rappresenta il livello più basso raggiunto dall'Italia dal lontano 2007, quando si registrò il record minimo del 5,8%. È un segnale forte di un'economia italiana che sta consolidando una fase di crescita robusta.

La diminuzione è significativa, soprattutto se confrontata con il 6,2% del mese precedente, un valore che era stato rivisto al ribasso. Questa performance, pur non essendo un caso isolato, evidenzia come il mercato del lavoro italiano stia seguendo un percorso leggermente diverso rispetto ad alcune delle principali economie dell'Eurozona, dove le dinamiche occupazionali possono presentare sfumature differenti.



Scendendo nei dettagli, il numero di persone in cerca di lavoro è calato del 4,6% rispetto al mese precedente, attestandosi a 1,532 milioni di individui. Anche questo rappresenta il dato più basso dal 2007, sottolineando la capacità del sistema produttivo di assorbire manodopera.

Non solo meno disoccupati, ma anche più occupazione. Le posizioni lavorative nette nell'economia italiana sono cresciute dello 0,1%, raggiungendo un totale di 24,217 milioni di occupati. È una lenta, ma costante, espansione che contribuisce a rafforzare la stabilità complessiva.

La forza lavoro, ovvero il totale delle persone occupate e in cerca di occupazione, ha segnato un lieve calo dello 0,2%, per il secondo mese consecutivo, arrivando a 25,749 milioni. Ciononostante, essa rimane ben al di sopra della sua media storica, un fattore che denota comunque un elevato livello di partecipazione al mercato. L'andamento attuale suggerisce un contesto lavorativo caratterizzato da una domanda di personale elevata e da una disponibilità di lavoro che si espande, marcando un periodo di notevole dinamismo per l'Italia.


Questo quadro generale alimenta l'ottimismo e indica una direzione chiara verso una maggiore stabilità economica e sociale.


