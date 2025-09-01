L'AI traina le Borse cinesi mentre i mercati asiatici attendono le mosse della Federal Reserve



Tra questi, spiccano i sondaggi sul settore manifatturiero e dei servizi, insieme a diversi rapporti sull'occupazione, culminanti nel cruciale rapporto sui salari di agosto, atteso per venerdì. Le previsioni mediane indicano un aumento di circa 75.000 posti di lavoro, con stime che oscillano ampiamente tra zero e 110.000, un'incertezza dovuta al sorprendente rallentamento del mese di luglio. Il tasso di disoccupazione, inoltre, potrebbe salire leggermente al 4,3%. Si deve considerare che il rapporto di agosto ha mostrato una tendenza, negli ultimi dieci anni, a deludere le aspettative. Un risultato in linea con le stime, o addirittura più debole, cementerebbe le aspettative del mercato per un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Un intervento monetario appare quasi certo per la riunione del 17 settembre, con i futures che implicano una probabilità vicina al 90%. Questa prospettiva è alimentata dalla preoccupazione della banca centrale per la recente e netta decelerazione della crescita occupazionale. La combinazione di un'inflazione contenuta e una crescita economica stabile, unita a un mercato del lavoro che mostra segni di raffreddamento, rende un taglio dei tassi un'opzione molto plausibile per sostenere l'economia.



La possibilità di costi di indebitamento più bassi ha sostenuto Wall Street vicino ai suoi massimi storici, una notizia tempestiva considerando che settembre è tradizionalmente il mese con la peggiore performance annuale per l'indice S&P 500 negli ultimi 35 anni. I futures sull'S&P 500 e sul Nasdaq futures hanno registrato un leggero calo dello 0,1%. In Europa, i futures dell'EUROSTOXX 50 hanno mostrato un modesto incremento dello 0,1%, i futures del FTSE sono rimasti stabili e i futures del DAX hanno guadagnato lo 0,1%. In Asia, il Nikkei giapponese ha segnato un calo dell'1,6%, trascinato da un forte ribasso del 9% per il gruppo di chip Advantest, che ha finalmente incontrato vendite dopo un'impressionante crescita del 49% negli ultimi tre mesi. Anche il mercato sudcoreano ha registrato una flessione dello 0,7%, mentre i mercati indonesiani hanno perso l'1,5%, a seguito di proteste governative che hanno costretto la banca centrale a difendere la valuta locale.



La corsa al rialzo delle azioni cinesi ha continuato a distinguersi. L'indice MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha guadagnato un ulteriore 0,4%, dopo aver toccato un massimo di quattro anni la scorsa settimana. Le blue chip cinesi hanno anch'esse segnato un +0,4%, culminando un mese di agosto eccezionale con un aumento complessivo del 10%, spinto da una vasta liquidità alla ricerca di rendimenti in un ambiente altrimenti caratterizzato da bassi tassi. Il RatingDog China General Manufacturing PMI, elaborato da S&P Global, è salito a 50,5 ad agosto, superando il 49,5 di luglio e l'indagine ufficiale. Le azioni di Alibaba a Hong Kong hanno registrato un balzo di quasi il 19%, il più grande aumento in un solo giorno dal 2022, alimentato dall'ottimismo sul suo settore cloud. Ci sono state anche indiscrezioni secondo cui DeepSeek avrebbe optato per i chip Huawei per addestrare alcuni dei suoi modelli di AI.



La politica tariffaria statunitense rimane un elemento di incertezza. Una recente sentenza della Corte d'Appello ha dichiarato illegittime molte delle ampie tariffe imposte dal Presidente Donald Trump, pur mantenendole in vigore fino a metà ottobre in attesa di un ricorso alla Corte Suprema. La Casa Bianca dispone di altri strumenti per applicare dazi settoriali, ma questa decisione solleva interrogativi sugli accordi commerciali già raggiunti o in fase di negoziazione. I colloqui con il Giappone hanno incontrato un ostacolo sulla questione del riso, mentre le trattative con la Corea del Sud sono rallentate, aggiungendo complessità al panorama commerciale internazionale.