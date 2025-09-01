Il mercato immobiliare del Regno Unito rallenta: calo dei prezzi ad agosto, cosa significa per gli acquirenti





Una flessione questa che ha sorpreso molti, considerando l'aumento dello 0,5% rilevato a luglio e la previsione di crescita dello 0,1% che gli esperti avevano formulato per il mese di agosto. Anche la crescita annuale ha mostrato un rallentamento, scendendo al +2,1% dal +2,4% osservato a luglio. Questo andamento moderato appare comprensibile, dato che l'accessibilità economica alle abitazioni rimane un ostacolo significativo rispetto ai parametri storici. I prezzi delle case, infatti, si mantengono elevati in relazione al reddito familiare, rendendo sempre più arduo per i potenziali acquirenti accumulare l'acconto necessario per l'acquisto di una proprietà. A ciò si aggiunge l'intensa pressione del costo della vita che ha caratterizzato gli ultimi anni, comprimendo ulteriormente la capacità di risparmio delle famiglie.

Questo quadro è complicato dalla realtà dei costi dei mutui, che sono lievitati a livelli superiori di oltre tre volte rispetto a quelli prevalenti nel periodo successivo alla pandemia. Ciò significa che anche il costo del servizio di un mutuo rappresenta un impedimento per un ampio segmento della popolazione.



Consideriamo un contribuente medio che intende acquistare la sua prima casa, versando un acconto del 20%: si trova a fronteggiare una rata mensile del mutuo che assorbe circa il 35% del suo stipendio netto. Tale percentuale è decisamente superiore alla media di lungo periodo, che si aggira intorno al 30%. Si tratta di un onere finanziario notevole, come ha osservato Robert Gardner, capo economista di Nationwide, il quale ha spiegato: "Il ritmo relativamente moderato della crescita dei prezzi delle case è forse comprensibile, dato che l'accessibilità economica rimane limitata rispetto agli standard a lungo termine. Se a ciò si aggiunge il fatto che i costi dei mutui sono più di tre volte superiori ai livelli prevalenti sulla scia della pandemia, ciò significa che anche il costo del servizio di un mutuo rappresenta un ostacolo per molti."