Heineken 0.0 ridefinisce la velocità in Formula 1: il consumo responsabile alla conquista del podio



La Formula 1 si conferma la piattaforma ideale per la campagna globale "When You Drive, Never Drink" di Heineken®. Questa iniziativa vede protagonista, per l'ennesima volta, il quattro volte Campione del Mondo Max Verstappen. La campagna, visibile sui canali digitali italiani fino al 21 settembre, presenta Verstappen in un ruolo insolito e ironico: quello di "designated driver" della serata. Un'immagine potente che sottolinea come il miglior pilota sia sempre colui che sceglie di non consumare alcolici, a meno che non si tratti di una Heineken 0.0. Il messaggio è semplice, diretto, e si insinua nella mente del pubblico senza bisogno di complesse argomentazioni: non servono scuse per preferire la moderazione. Lo stesso Max Verstappen ha commentato: «È importante che chi sceglie di non bere alcolici possa sentirsi pienamente parte dell'atmosfera e dell'energia dello sport. Che si stia guidando, puntando alla massima performance o semplicemente non si abbia voglia consumare alcolici, non serve alcuna giustificazione.

Si può vivere ogni momento al meglio, senza rinunce.» Questa dichiarazione rispecchia un desiderio crescente di inclusività nel consumo, dove la scelta analcolica non è più un ripiego, ma una preferenza a tutti gli effetti. Per amplificare ulteriormente il suo impatto, la campagna "When You Drive, Never Drink" si avvarrà di una pianificazione multicanale. Una forte presenza sui canali Meta, unita a una partnership strategica con Spotify, permetterà di raggiungere il pubblico in momenti cruciali della giornata: durante la guida, nelle ore serali dedicate allo svago e in occasione di eventi sociali. La creatività che anima l'intera campagna è firmata dall'agenzia LePub, con la regia di Bradley & Pablo e la produzione di PRETTYBIRD. L'obiettivo primario è quello di connettere in maniera autentica la responsabilità con il coinvolgimento emotivo, elaborando un messaggio che sia chiaro, efficace e capace di radicarsi nel cuore dei fan di Formula 1 e non solo, estendendo la sua risonanza ben oltre i circuiti.



La risonanza di questa campagna non è casuale, essa intercetta un cambiamento culturale profondo e già ben visibile. Sempre più persone, soprattutto donne e giovani appartenenti alla Gen Z, optano per le birre analcoliche. Non si tratta soltanto di una scelta dettata dalla necessità, ma di una vera e propria espressione di uno stile di vita orientato alla consapevolezza e al benessere. Una recente ricerca globale condotta da Heineken®, coinvolgendo oltre 17.000 individui tra i 18 e i 69 anni in 11 mercati internazionali, inclusa l'Italia, rivela dati significativi:

- 1 tifoso sportivo su 4 sta moderando il consumo di alcol o sta scegliendo opzioni analcoliche;

- Il 56% degli appassionati di Formula 1 consuma regolarmente birra analcolica, un dato notevolmente superiore rispetto al 43% della popolazione generale;

- Il 62% dei tifosi riconosce Heineken® come il brand di riferimento nella promozione del consumo responsabile. Questa tendenza riflette un’evoluzione dei valori sociali.



Fin dal 2004, Heineken® è stato il primo brand di birra in Italia a lanciare una campagna dedicata alla promozione del consumo responsabile. L'azienda continua a dimostrare un impegno concreto, dedicando ogni anno almeno il 10% del proprio budget media alle comunicazioni su questo tema. L'investimento per il 2025 ha visto una crescita di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. Il fine ultimo è normalizzare la moderazione, abbattendo pregiudizi attraverso uno stile narrativo coinvolgente, inclusivo e accessibile a tutti. È possibile, infatti, optare per una birra analcolica senza timori di compromessi o giudizi, il tutto frutto di una scelta libera e consapevole, che non sacrifica il piacere del gusto. Michela Filippi, Marketing Director di HEINEKEN Italia, ha sottolineato l'importanza di tale iniziativa, affermando: «Crediamo che lo sport abbia il potere di ispirare comportamenti responsabili, e con il nostro brand vogliamo guidare questo cambiamento. Attraverso la Formula 1 ci impegniamo a promuovere una cultura della moderazione consapevole, senza togliere nulla all'esperienza dei fan.

La F1 è oggi una piattaforma culturale vicina ai valori delle nuove generazioni - sostenibilità, inclusività, libertà di scelta - e con un pubblico in crescita tra Gen Z e donne, aumenta anche la richiesta di alternative analcoliche. Heineken 0.0 – la birra analcolica più diffusa al mondo – è sempre più presente nei weekend di gara, offrendo un'esperienza di condivisione autentica, in cui il consumo responsabile è già realtà.» L'azienda HEINEKEN, che produce birra in Italia da oltre cinquant'anni, si distingue come il primo produttore di birra nel nostro Paese. Vanta quattro birrifici distribuiti strategicamente a Comun Nuovo (Bergamo), Assemini (Cagliari), Massafra (Taranto) e Pollein (Aosta). Completa la sua struttura un network distributivo capillare, Partesa, specializzato in servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., con centri logistici operativi su tutto il territorio nazionale. Con più di 2.000 dipendenti, HEINEKEN produce e commercializza oltre 7 milioni di ettolitri di birra, investendo costantemente in innovazione e sviluppo.



Attraverso il piano "Brew a Better World", l'azienda integra la sostenibilità al proprio modello di business, generando valore non solo per se stessa ma anche per la società e il pianeta intero. L'impegno per il consumo responsabile si conferma, in questo contesto, una pietra angolare della sua filosofia.