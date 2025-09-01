HCOB PMI manifatturiero italiano agosto 2025: un inaspettato segnale di crescita



Quattro dei cinque componenti dell'indice hanno contribuito a questa crescita, in particolare il forte aumento della produzione e il lieve, ma significativo, incremento dei nuovi ordini. L'aumento del volume degli ordini nel comparto manifatturiero italiano è stato il primo dopo un lungo periodo di stasi. Sebbene l'espansione sia stata modesta, si è allineata con la media storica del settore. Questa ripresa delle vendite si è concentrata esclusivamente sul mercato interno, un aspetto fondamentale da considerare. Le attività di esportazione, infatti, hanno continuato a diminuire a un ritmo più sostenuto. Molte aziende hanno evidenziato come le continue tensioni commerciali e geopolitiche abbiano bloccato le vendite a livello internazionale. Malgrado un incremento contenuto negli ordini complessivi, le fabbriche italiane hanno spinto sull'acceleratore, aumentando la loro produzione al ritmo più sostenuto da quasi due anni e mezzo. L'espansione ha superato la media di lungo termine della serie storica, con diverse imprese che hanno segnalato una vera e propria ripartenza delle linee produttive.



Con la produzione che ha superato gli ordini, il volume di lavoro inevaso è calato con maggiore rapidità. Il tasso di smaltimento degli ordini è risultato elevato, il più veloce da marzo. Questa diminuzione è stata ampiamente attribuita all'eccesso di capacità produttiva, al quale le aziende hanno risposto riducendo ulteriormente il personale, seppur in modo marginale. Il calo dell'occupazione è coinciso con una diminuzione della fiducia tra le imprese. L'ottimismo è sceso al di sotto della sua media di lungo periodo, toccando il punto più basso in quattro mesi. Laddove persisteva una qualche forma di fiducia, essa era legata alla speranza di un miglioramento delle condizioni economiche, oltre che ai piani di lancio di nuovi prodotti e agli investimenti previsti per l'aumento della capacità produttiva. Anche l'approvvigionamento ha rappresentato un'area in cui le aziende hanno cercato di contenere i costi. Le quantità di acquisti sono calate con costanza da giugno 2022, comunque ad agosto la velocità di riduzione è stata modesta. Le imprese intervistate hanno dichiarato di aver utilizzato le scorte esistenti per sostenere la produzione, il che ha portato a un calo delle giacenze.



La diminuzione delle scorte di materie prime e semilavorati è stata la più marcata registrata finora nel 2025 e si contrappone nettamente al moderato aumento di luglio. Nonostante la riduzione della domanda di fattori produttivi, i fornitori non sono stati in grado di consegnare gli ordini in maniera puntuale. La gravità del peggioramento delle prestazioni dei fornitori è stata la maggiore degli ultimi due anni e mezzo. Sul fronte dei prezzi, gli ultimi dati hanno mostrato una nuova, seppur lieve, diminuzione sia dei costi di acquisto sia di quelli di vendita. Le imprese campione hanno osservato che il calo dei prezzi energetici e un andamento favorevole dei tassi di cambio hanno parzialmente ridotto la pressione sui costi, un vantaggio che è stato poi trasferito ai clienti sotto forma di prezzi più bassi. Nils Müller, Junior Economist presso Hamburg Commercial Bank, commentando i dati PMI, ha dichiarato: «Ad agosto, con l'HCOB PMI principale in salita a 50.4, il settore manifatturiero italiano è finalmente tornato a crescere, dopo quasi un anno e mezzo di contrazione.

Questo miglioramento è stato provocato da una forte salita della produzione, che è aumentata al ritmo più rapido dall'inizio del 2023, e da un leggero aumento dei nuovi ordini. Anche se l'espansione dei nuovi ordini è stata modesta, ha però segnato un punto di svolta per le vendite sul mercato nazionale, risultate sotto pressione per diversi trimestri. I nuovi ordini esteri, però, sono diminuiti di nuovo, estendendo l'attuale tendenza di contrazione a quasi due anni e mezzo (escludendo il leggero aumento di maggio), con le aziende che hanno continuato a citare le tensioni commerciali e geopolitiche come i principali ostacoli. Con la crescita della produzione che ha superato i nuovi ordini, il livello del lavoro inevaso è calato drasticamente, spingendo le imprese a ridurre ulteriormente l'occupazione. Sebbene la riduzione dell'organico sia stata lieve, ha coinciso con un notevole calo della fiducia delle imprese al minimo di quattro mesi, evidenziando quindi un debole ottimismo tra le aziende manifatturiere. Anche le tendenze relative alle giacenze e agli acquisti riflettono tale moderazione.

Gli acquisti di beni sono diminuiti nuovamente e le imprese hanno ridotto le scorte di materie prime e di semilavorati al ritmo più rapido di quest'anno. I tempi di consegna dei fornitori si sono nuovamente allungati, nonostante la domanda contenuta, suggerendo persistenti inefficienze nelle catene di approvvigionamento. I costi dei fattori produttivi sono leggermente diminuiti, sostenuti dal calo dei prezzi dell'energia e dall'andamento favorevole dei tassi di cambio. Anche i prezzi alla vendita sono risultati più bassi, sebbene il tasso di scontistica sia stato modesto. Nel complesso, i dati di agosto indicano una fragile ripresa del settore manifatturiero italiano. Mentre il PMI principale segnala un'espansione, gli indicatori che ne stanno alla base suggeriscono che le imprese rimangono caute, in attesa di segnali più chiari di una maggiore domanda.» Il ritorno alla crescita del manifatturiero italiano, per quanto benvenuto, appare dunque come una ripresa ancora debole. La discrepanza tra la forza della produzione e la fragilità degli ordini esteri, unita al calo dell'occupazione e della fiducia, suggerisce che le aziende restano in attesa di segnali più robusti di una ripartenza della domanda globale prima di consolidare le proprie strategie.



È un barlume di speranza, ma il cammino verso una ripresa solida resta ancora incerto.





