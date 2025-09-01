HCOB PMI produzione manifatturiera dell'Eurozona agosto 2025



La produzione manifatturiera stessa ha visto un'impennata ancora più marcata, con l'indice specifico che è salito a 52.5, toccando un picco in 41 mesi. Questo aumento sostanzioso è stato prevalentemente trainato da una rinnovata fiducia nei mercati interni, che hanno generato un flusso di nuovi ordini dopo quasi tre anni e mezzo di calo. Le vendite all'estero, nondimeno, continuano a mostrare una diminuzione per il secondo mese consecutivo. Mentre l'ottimismo comincia a farsi strada, le aziende stanno operando con cautela. Le giacenze di magazzino hanno continuato a ridursi, e a un ritmo accelerato, toccando il livello più rapido da marzo. Anche l'attività di acquisto di materie prime ha rallentato, sebbene a un ritmo meno pronunciato rispetto alla tendenza degli ultimi tre anni. Un aspetto da monitorare attentamente riguarda le catene di approvvigionamento, che hanno mostrato un'intensificazione delle pressioni, con i tempi medi di consegna da parte dei fornitori che si sono allungati in modo significativo, raggiungendo i livelli massimi da novembre 2022. Sul fronte dei prezzi, si è registrato un lieve aumento dei costi medi di acquisto, il primo da marzo, mentre i prezzi di vendita hanno subito una leggera flessione.



La ripresa, per quanto ancora incerta, si sta diffondendo a macchia d'olio attraverso l'Eurozona. La maggior parte dei Paesi ha segnalato un PMI manifatturiero in crescita. Tra le eccezioni, l'Austria e la Germania hanno mostrato indici ancora sotto la soglia di espansione, ma persino per la più grande economia dell'Eurozona, la Germania, l'indice ha toccato un massimo di 38 mesi, indicando una sostanziale stabilizzazione. Anche la contrazione in Austria si è attenuata, diventando marginale. Al vertice della classifica per la crescita si posizionano la Grecia e la Spagna, entrambe con riprese robuste ad agosto. Modesti miglioramenti sono stati osservati nei Paesi Bassi e in Irlanda, mentre Francia e Italia hanno registrato nuove, seppur leggere, espansioni. Questo sesto aumento consecutivo della produzione mensile rappresenta il tasso di crescita più rapido da marzo 2022, spinto da una notevole ripresa delle condizioni di domanda.



I volumi complessivi di nuovi ordini sono aumentati per la prima volta in quasi tre anni e mezzo, riflettendo un miglioramento delle vendite interne, in quanto l'esportazione, inclusa quella intra-Eurozona, ha continuato a calare, e con un ritmo più sostenuto. Nonostante l'incremento dei nuovi ordini, la capacità operativa non è stata sottoposta a maggiori pressioni. Ciò è evidente dalla trentanovesima riduzione mensile consecutiva degli ordini in fase di lavorazione. La diminuzione dell'occupazione è proseguita in tutto il settore manifatturiero dell’Eurozona; eppure, l'ultimo calo dell’organico è stato complessivamente marginale, annoverandosi tra i più deboli osservati nell'attuale sequenza di declino che dura da 27 mesi. I produttori hanno continuato a ridurre le loro scorte, sia quelle di materie prime e semilavorati che quelle di prodotti finiti, e in entrambi i casi al ritmo più veloce da marzo. Le aziende manifatturiere dell’Eurozona mantengono un livello di ottimismo per i prossimi 12 mesi sostanzialmente invariato rispetto a luglio. Le aspettative di crescita si collocano nel complesso leggermente al di sopra della media di lungo periodo.



La classifica dei PMI® Manifatturieri per Paese ad agosto rivela scenari diversificati ma incoraggianti:

- Grecia 54.5; massimo in 5 mesi. - Spagna 54.3; massimo in 10 mesi. - Paesi Bassi 51.9; valore invariato. - Irlanda 51.6; minimo in 5 mesi. - Francia 50.4 (flash: 49.9); massimo in 31 mesi. - Italia 50.4; massimo in 17 mesi. - Germania 49.8 (flash: 49.9); massimo in 38 mesi. - Austria 49.1; massimo in 37 mesi. “Diventa sempre più generale la ripresa economica nel settore manifatturiero, con le condizioni operative che stanno migliorando in sei degli otto paesi per i quali vengono raccolti i dati PMI, contro ai soli quattro paesi del mese precedente”, ha dichiarato il dottor Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank. Ha aggiunto: “Il PMI manifatturiero dell'Eurozona ha di conseguenza superato la soglia critica di espansione per la prima volta dalla metà del 2022, principalmente poiché le aziende hanno incrementato la loro produzione più rapidamente.

Anche gli ordini acquisti forniscono una speranza di una ripresa sostenibile. Dopo oltre tre anni di cali continui, le aziende stanno adesso riportando un lieve aumento. Gli ordini nazionali sono aumentati e stanno compensando l'indebolimento della domanda estera. Il miglior antidoto contro i dazi statunitensi potrebbe essere in realtà quello di rafforzare la domanda interna, che include i mercati intra UE. Tale potenziale è notevole, poiché il Fondo Monetario Internazionale prevede che l'equivalente tariffario delle numerose barriere commerciali non tariffarie nell'UE sia pari al 44%. Le aziende potrebbero sperare in progressi al riguardo, dato che si è diffuso un certo ottimismo, con molte che prevedono di produrre di più nei prossimi 12 mesi rispetto a oggi.” La ripresa è reale, per quanto la sua debolezza permanga. I livelli delle scorte continuano a diminuire e il calo leggermente accelerato degli ordini in fase di lavorazione dimostra che le aziende continuano a riportare una certa incertezza. Ciò non desta stupore, considerate le politiche tariffarie statunitensi e le tensioni geopolitiche.



Il fatto che la produzione sia in aumento e che si registrino più ordini in questo contesto è un segno di resilienza notevole.