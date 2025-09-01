Eurozona e Italia: a luglio disoccupazione rispettivamente al 6,2% e al 6,0%



Questi numeri provengono direttamente da Eurostat, l'ufficio statistico ufficiale dell'Unione Europea, confermando un trend consolidato. Eurostat stima che a luglio 2025 le persone senza lavoro ammontassero a circa 13,025 milioni nell'UE, di cui 10,805 milioni risiedevano nell'Eurozona. Un confronto con il mese di giugno 2025 rivela una diminuzione della disoccupazione di 165 mila unità nell'Unione Europea e di 170 mila nell'Eurozona. Estendendo l'analisi a un anno, da luglio 2024 a luglio 2025, si osserva una contrazione di 105 mila unità nell'UE e di 161 mila nell'Eurozona. Il fenomeno della disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni) mostra anch'esso segni di miglioramento. A luglio 2025, si contavano 2,801 milioni di giovani disoccupati nell'Unione Europea, con 2,227 milioni di essi concentrati nell'Eurozona. Il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 14,4% nell'UE, in diminuzione rispetto al 14,8% di giugno 2025, e al 13,9% nell'Eurozona, anch'esso in calo dal 14,3% del mese precedente.



Questi dati indicano una riduzione di 81 mila unità nell'UE e di 64 mila nell'Eurozona rispetto a giugno 2025. Guardando al lungo periodo, la diminuzione è ancora più marcata: 189 mila giovani in meno senza lavoro nell'UE e 155 mila nell'Eurozona rispetto a luglio 2024. L'analisi per genere rivela ulteriori dettagli. A luglio 2025, il tasso di disoccupazione femminile nell'Unione Europea era del 6,0%, in calo rispetto al 6,1% del mese precedente. Il tasso maschile, invece, si è mantenuto stabile al 5,8% rispetto a giugno 2025. Nell'Eurozona, la disoccupazione femminile ha registrato il 6,4%, scendendo dal 6,5% precedente, mentre quella maschile è calata al 6,1% dal 6,2% di giugno 2025. La situazione in Italia riflette queste tendenze positive, ma con le sue peculiarità.

La situazione in Italia

Secondo i dati di Istat per luglio 2025, il paese ha visto un aumento degli occupati e degli inattivi, accompagnato da una diminuzione dei disoccupati. L'occupazione è cresciuta dello 0,1%, pari a circa 13 mila unità.



Questo incremento ha riguardato principalmente gli uomini, i dipendenti (sia permanenti sia a termine), e le fasce d'età tra i 15-24 anni e i 35-49 anni. Al contrario, si è osservata una diminuzione degli occupati tra le donne, gli autonomi e nelle altre classi d'età. Il tasso di occupazione ha così raggiunto il 62,8%, con un aumento di 0,1 punti percentuali. Contemporaneamente, il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito in modo significativo, con un calo del 4,6%, corrispondente a 74 mila unità. Questa riduzione ha interessato entrambi i generi ed è stata diffusa in tutte le fasce d'età. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione generale è sceso al 6,0%, con una diminuzione di 0,3 punti. Ancora più marcato è stato il calo del tasso di disoccupazione giovanile, che ha toccato il 18,7%, in flessione di 1,4 punti percentuali. Nonostante la diminuzione della disoccupazione, si è registrata una crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a 30 mila unità), un fenomeno che ha coinvolto le donne, i 25-34enni e gli over 50, pur diminuendo tra gli uomini e altre fasce d'età.



Il tasso di inattività è salito al 33,2%, con un aumento di 0,1 punti. Un'analisi trimestrale comparativa, che mette a confronto maggio-luglio 2025 con febbraio-aprile 2025, mostra un incremento degli occupati del 0,2%, ovvero 51 mila unità. Questo periodo ha visto anche un aumento delle persone in cerca di lavoro (+1,8%, pari a 28 mila unità) e una diminuzione degli inattivi di 15-64 anni (-0,5%, pari a 67 mila unità). Sul fronte annuale, i dati di luglio 2025 si presentano solidi: il numero di occupati supera quello di luglio 2024 dello 0,9%, con un aumento di 218 mila unità. Questa crescita ha interessato sia gli uomini sia le donne, in particolare le fasce d'età tra i 25-34 anni e gli over 50. Il tasso di occupazione annuale è salito di 0,4 punti percentuali. Parallelamente, si è registrata una significativa riduzione sia delle persone in cerca di lavoro (-6,9%, pari a 114 mila unità) sia degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, corrispondente a 81 mila unità) rispetto a luglio 2024. Questo scenario generale dipinge un mercato del lavoro in Italia in fase di riassestamento e crescita, con dinamiche complesse ma complessivamente positive.









