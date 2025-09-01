Eurozona e Italia: a luglio disoccupazione rispettivamente al 6,2% e al 6,0%

Un segnale di ripresa significativo sta attraversando il panorama economico di Europa e Italia. I dati recenti sul mercato del lavoro offrono una prospettiva incoraggiante, delineando un quadro di diminuzione della disoccupazione che suggerisce una ritrovata vitalità. Questo andamento positivo, che coinvolge diverse fasce della popolazione, merita un'analisi approfondita per comprenderne le implicazioni future. A luglio del 2025, il tasso di disoccupazione nell'Eurozona, destagionalizzato, si è attestato al 6,2%. Rappresenta un calo apprezzabile rispetto al 6,3% registrato a giugno dello stesso anno e al 6,4% di luglio 2024. Analogamente, nell'intera Unione Europea, il tasso ha raggiunto il 5,9% a luglio 2025, in flessione rispetto al 6,0% sia del mese precedente sia dell'anno precedente.
Questi numeri provengono direttamente da Eurostat, l'ufficio statistico ufficiale dell'Unione Europea, confermando un trend consolidato. Eurostat stima che a luglio 2025 le persone senza lavoro ammontassero a circa 13,025 milioni nell'UE, di cui 10,805 milioni risiedevano nell'Eurozona. Un confronto con il mese di giugno 2025 rivela una diminuzione della disoccupazione di 165 mila unità nell'Unione Europea e di 170 mila nell'Eurozona. Estendendo l'analisi a un anno, da luglio 2024 a luglio 2025, si osserva una contrazione di 105 mila unità nell'UE e di 161 mila nell'Eurozona. Il fenomeno della disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni) mostra anch'esso segni di miglioramento. A luglio 2025, si contavano 2,801 milioni di giovani disoccupati nell'Unione Europea, con 2,227 milioni di essi concentrati nell'Eurozona. Il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato al 14,4% nell'UE, in diminuzione rispetto al 14,8% di giugno 2025, e al 13,9% nell'Eurozona, anch'esso in calo dal 14,3% del mese precedente.
Questi dati indicano una riduzione di 81 mila unità nell'UE e di 64 mila nell'Eurozona rispetto a giugno 2025. Guardando al lungo periodo, la diminuzione è ancora più marcata: 189 mila giovani in meno senza lavoro nell'UE e 155 mila nell'Eurozona rispetto a luglio 2024. L'analisi per genere rivela ulteriori dettagli. A luglio 2025, il tasso di disoccupazione femminile nell'Unione Europea era del 6,0%, in calo rispetto al 6,1% del mese precedente. Il tasso maschile, invece, si è mantenuto stabile al 5,8% rispetto a giugno 2025. Nell'Eurozona, la disoccupazione femminile ha registrato il 6,4%, scendendo dal 6,5% precedente, mentre quella maschile è calata al 6,1% dal 6,2% di giugno 2025. La situazione in Italia riflette queste tendenze positive, ma con le sue peculiarità.
La situazione in Italia
Secondo i dati di Istat per luglio 2025, il paese ha visto un aumento degli occupati e degli inattivi, accompagnato da una diminuzione dei disoccupati. L'occupazione è cresciuta dello 0,1%, pari a circa 13 mila unità.
Questo incremento ha riguardato principalmente gli uomini, i dipendenti (sia permanenti sia a termine), e le fasce d'età tra i 15-24 anni e i 35-49 anni. Al contrario, si è osservata una diminuzione degli occupati tra le donne, gli autonomi e nelle altre classi d'età. Il tasso di occupazione ha così raggiunto il 62,8%, con un aumento di 0,1 punti percentuali. Contemporaneamente, il numero di persone in cerca di lavoro è diminuito in modo significativo, con un calo del 4,6%, corrispondente a 74 mila unità. Questa riduzione ha interessato entrambi i generi ed è stata diffusa in tutte le fasce d'età. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione generale è sceso al 6,0%, con una diminuzione di 0,3 punti. Ancora più marcato è stato il calo del tasso di disoccupazione giovanile, che ha toccato il 18,7%, in flessione di 1,4 punti percentuali. Nonostante la diminuzione della disoccupazione, si è registrata una crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a 30 mila unità), un fenomeno che ha coinvolto le donne, i 25-34enni e gli over 50, pur diminuendo tra gli uomini e altre fasce d'età.
Il tasso di inattività è salito al 33,2%, con un aumento di 0,1 punti. Un'analisi trimestrale comparativa, che mette a confronto maggio-luglio 2025 con febbraio-aprile 2025, mostra un incremento degli occupati del 0,2%, ovvero 51 mila unità. Questo periodo ha visto anche un aumento delle persone in cerca di lavoro (+1,8%, pari a 28 mila unità) e una diminuzione degli inattivi di 15-64 anni (-0,5%, pari a 67 mila unità). Sul fronte annuale, i dati di luglio 2025 si presentano solidi: il numero di occupati supera quello di luglio 2024 dello 0,9%, con un aumento di 218 mila unità. Questa crescita ha interessato sia gli uomini sia le donne, in particolare le fasce d'età tra i 25-34 anni e gli over 50. Il tasso di occupazione annuale è salito di 0,4 punti percentuali. Parallelamente, si è registrata una significativa riduzione sia delle persone in cerca di lavoro (-6,9%, pari a 114 mila unità) sia degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7%, corrispondente a 81 mila unità) rispetto a luglio 2024. Questo scenario generale dipinge un mercato del lavoro in Italia in fase di riassestamento e crescita, con dinamiche complesse ma complessivamente positive.
Clicca per ingrandire l'immagine
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine
© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154