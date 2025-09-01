Amazon lancia i Second Chance Deal Days: l'occasione per risparmiare e sostenere l'ambiente



Le motivazioni sono variegate, ma spiccano il desiderio di risparmio, cruciale in un periodo di crescente costo della vita (34%), l'attenzione per l'ambiente (30%) e la praticità del servizio (29%).

Il colosso dell'eCommerce non lascia nulla al caso: ogni prodotto restituito viene sottoposto a un'ispezione rigorosa. Se risponde agli elevati standard di qualità, segue un percorso di test, igienizzazione e, se necessario, riparazione. Solo allora viene rimesso in vendita, accompagnato da un prezzo scontato che lo rende ancora più appetibile. Questo sistema ha già permesso ai clienti italiani di Amazon di intascare un risparmio complessivo di oltre 35 milioni di euro nel solo anno scorso, grazie all'acquisto di articoli di seconda mano.

Durante i Second Chance Deal Days, i clienti potranno scoprire un universo di prodotti usati e ricondizionati di qualità con sconti che possono raggiungere il 50%. La trasparenza è garantita, poiché è possibile verificare direttamente sulla pagina online del prodotto se l'articolo è nuovo o usato.

Ampliare la fiducia nel mercato dell'usato è fondamentale per estendere il ciclo di vita dei prodotti, riducendo così la necessità di impiegare nuove risorse naturali per la produzione.



Una ricerca commissionata da Amazon ha evidenziato come in Italia le principali preoccupazioni nell'acquisto di articoli di seconda mano riguardino le condizioni effettive del prodotto (36%) e le politiche di garanzia e reso (32%).

Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon Italia, ha dichiarato: "Abbiamo riscontrato che quando i clienti sperimentano il valore e la qualità degli articoli di seconda mano diventano acquirenti consapevoli e abituali di questi prodotti, contribuendo a prolungarne il ciclo di vita e ottenendo al contempo un risparmio economico." Ha poi aggiunto che "abbiamo team dedicati che ispezionano ogni prodotto restituito. I clienti possono essere certi che ogni articolo usato che acquistano soddisfa i nostri rigorosi standard di qualità e viene venduto con la garanzia del servizio clienti di Amazon."

La priorità di Amazon è sempre stata aiutare i clienti a trovare il prodotto giusto al primo tentativo, incrementando la loro soddisfazione e, di conseguenza, diminuendo i resi. A tale scopo, la piattaforma fornisce informazioni dettagliate sui prodotti, foto, video e recensioni, permettendo decisioni d'acquisto più informate.



Per alcuni articoli di moda, l'AI elabora grafici sulla vestibilità e le taglie, mentre per i prodotti per la casa le funzioni di realtà aumentata consentono di visualizzare gli articoli direttamente nello spazio desiderato. Se un prodotto viene comunque restituito, la priorità diventa mantenerlo in uso.

Sam Littlejohn, responsabile dei Resi e delle Riparazioni di Amazon Europa, ha sintetizzato l'approccio: "Il nostro approccio è semplice. Se un prodotto può avere uno scopo utile, desideriamo che venga riutilizzato. È un bene per i nostri clienti, per Amazon e per il pianeta."

Amazon gestisce la rivendita di articoli usati, restituiti e ricondizionati attraverso due programmi principali, entrambi supportati dall'assistenza clienti e dalle politiche di reso di Amazon:

- Amazon Seconda Mano offre prodotti usati e con confezione aperta a prezzi ridotti. Questi articoli, prima della rivendita, subiscono un'attenta ispezione e vengono descritti con indicazioni precise come “Come nuovo”, “Molto buono”, “Buono” o “Accettabile”, per guidare il cliente in una scelta informata.



I prezzi, logicamente, rispecchiano le condizioni di ogni pezzo.;

- Amazon Renewed propone prodotti ricondizionati da partner di vendita qualificati di Amazon. Ogni articolo è ispezionato, testato e pulito professionalmente prima di essere offerto a prezzi competitivi, garantendo un'esperienza d'acquisto affidabile.

I Second Chance Deal Days rappresentano quindi un'iniziativa significativa, che non solo offre ai consumatori la possibilità di accedere a prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi, ma rafforza anche l'impegno di Amazon verso un'economia più circolare e sostenibile. È un invito a considerare il valore duraturo degli oggetti, promuovendo un consumo più consapevole e rispettoso delle risorse.