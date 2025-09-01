Allarme Giappone: la manifattura non riesce a decollare

Il cuore pulsante dell'economia giapponese, il settore manifatturiero, sta mostrando segnali di una persistente debolezza, gettando un'ombra significativa sulle prospettive di crescita del paese. La notizia arriva direttamente dai recenti dati, che evidenziano una situazione delicata.

L'indice finale del PMI manifatturiero per agosto, un indicatore chiave per valutare la salute del settore, si è attestato a 49,7 punti. Questo valore, pubblicato congiuntamente da S&P Global e Jibun Bank, è risultato inferiore sia alle aspettative degli osservatori economici, che prevedevano 49,9 punti, sia al dato preliminare inizialmente stimato. È un dato che alimenta la cautela. Comunque, è importante notare che l'attuale rilevazione di agosto si posiziona leggermente al di sopra del 48,9 punti registrato a luglio, un piccolo spiraglio in un panorama che rimane complesso.