Allarme Giappone: la manifattura non riesce a decollare

Allarme Giappone: la manifattura non riesce a decollare

Il cuore pulsante dell'economia giapponese, il settore manifatturiero, sta mostrando segnali di una persistente debolezza, gettando un'ombra significativa sulle prospettive di crescita del paese. La notizia arriva direttamente dai recenti dati, che evidenziano una situazione delicata.

L'indice finale del PMI manifatturiero per agosto, un indicatore chiave per valutare la salute del settore, si è attestato a 49,7 punti. Questo valore, pubblicato congiuntamente da S&P Global e Jibun Bank, è risultato inferiore sia alle aspettative degli osservatori economici, che prevedevano 49,9 punti, sia al dato preliminare inizialmente stimato. È un dato che alimenta la cautela. Comunque, è importante notare che l'attuale rilevazione di agosto si posiziona leggermente al di sopra del 48,9 punti registrato a luglio, un piccolo spiraglio in un panorama che rimane complesso.



Questo indicatore si mantiene al di sotto della soglia cruciale dei 50 punti. Tale livello non è un numero arbitrario: rappresenta la linea di demarcazione tra una fase di contrazione e una di espansione dell'attività economica. Quando il PMI scende sotto i 50, indica che il settore sta rimpicciolendosi, suggerendo una diminuzione degli ordini, della produzione e dell'occupazione. Al contrario, un valore superiore indicherebbe crescita. Il fatto che il Giappone si trovi ancora sotto questa soglia per la sua manifattura è un campanello d'allarme per l'economia globale. È un segnale che le imprese stanno affrontando difficoltà nel mantenere i livelli di attività precedenti. La situazione richiede un'attenta osservazione per comprendere l'evoluzione futura.


Allarme Giappone: la manifattura non riesce a decollare
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2025 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Politica della Privacy e cookie