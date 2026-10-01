Economia

01/10/2026

Rendimento Treasury alle stelle: i mercati obbligazionari asiatici in bilico

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Rendimento Treasury alle stelle: i mercati obbligazionari asiatici in bilico

Il rendimento Treasury statunitense ha toccato livelli record, spingendo i mercati obbligazionari Asia a un’apertura prudente. Nonostante l’inflazione USA di agosto sia risultata più contenuta del previsto e le revisioni al ribasso dei dati di luglio avrebbero dovuto allentare la pressione, la Federal Reserve resta pronta a mantenere i tassi di interesse elevati anche a ottobre.


A complicare la scena, l’impasse nei negoziati di pace tra gli Stati Uniti e l’Iran, che proseguono da sette mesi, mantiene alto il prezzo dell’energia e alimenta un’inflazione eurozona più veloce del previsto in alcune grandi economie del blocco. Il dollaro, ancorato ai picchi di due mesi, trova sostegno proprio nella forza dei rendimenti.

In Asia i risultati trimestrali di Micron hanno confermato una domanda robusta per l’AI, ma il mercato non è riuscito a prendere slancio, anche perché Hong Kong e la Cina continentale osservano le festività. La rilevazione Tankan della Bank of Japan ha evidenziato la più alta fiducia aziendale degli ultimi otto anni; il verbale dell’ultima riunione suggerisce che diversi policymaker potrebbero accelerare il ritmo del tightening, dopo aver portato i tassi ai massimi da 31 anni.

Oggi la scena economica è costellata da diversi dati chiave:

- indice dei prezzi delle case UK Nationwide (settembre);

- PMI manifatturieri di Francia e Germania (settembre);

- tasso di disoccupazione dell’area euro (agosto).




I futures dello STOXX 50 aprono in calo dello 0,75 % e l’attenzione è rivolta all’asta di debito francese, mentre il differenziale OAT‑Bund resta ai massimi dal 2017.

E, tra una notizia e l’altra, il caffè della mattina sembrava più forte del solito – un piccolo promemoria che, a volte, anche i mercati più seri hanno bisogno di una spinta extra.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 01/10/2026


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