L'enigma del mercato del lavoro italiano: ad agosto tasso di disoccupazione al 6,2%



Una cifra che non si sposta di un millimetro rispetto al mese precedente. Eppure, dietro questa calma apparente si nasconde una metamorfosi profonda dei rapporti contrattuali.

La struttura interna delle aziende sta cambiando pelle. L'occupazione dipendente permanente ha toccato quota 16 milioni 669mila unità, segnando un incremento che compensa la ritirata dei contratti a termine. Questi ultimi sono scesi a 2 milioni 391mila, accompagnati da una flessione nel comparto degli autonomi che ora contano 5 milioni 292mila addetti. Sembra quasi che il sistema produttivo stia cercando un porto sicuro nella stabilità contrattuale, allontanandosi dalle forme più elastiche che hanno caratterizzato gli anni passati. Per chi si occupa di gestione risorse umane, questo spostamento verso l'indeterminato suggerisce una strategia di ritenzione dei talenti più marcata, necessaria per affrontare le sfide della AI e della digitalizzazione.

Il quadro generale presenta però alcune ombre che non possono essere ignorate. Il tasso di disoccupazione ad agosto 2026 ha mostrato un sussulto, salendo al 6,2%.







Si tratta di un incremento di 0,2 punti percentuali che accompagna una crescita delle persone in cerca di una occupazione: parliamo di 48mila individui in più che si sono affacciati sul mercato. Questa dinamica coinvolge sia la componente maschile sia quella femminile in modo trasversale. Nondimeno, il tasso di occupazione ha subito una limatura marginale scendendo al 63,0%. Fa sorridere, in modo amaramente ironico, come il desiderio di trovare un impiego aumenti proprio quando la maggior parte degli uffici è chiusa per ferie. Forse la fine delle vacanze porta con sé una nuova consapevolezza o, più semplicemente, la necessità di far quadrare i conti dopo le spese estive.

Analizzando i dettagli per fasce anagrafiche, la situazione si fa complessa:

- i lavoratori con almeno 50 anni d'età continuano a crescere numericamente;

- la fascia d'età tra i 25 e i 49 anni subisce una contrazione dei livelli occupazionali;

- i giovani tra i 15 e i 24 anni mantengono una posizione di sostanziale invarianza;

- il tasso di disoccupazione giovanile sale però in modo preoccupante al 20,3%;

- gli inattivi tra i 15 e i 64 anni calano leggermente, attestandosi al 32,7%.





Il confronto su base annua restituisce una fotografia più incoraggiante. Rispetto ad agosto 2025, l'Italia conta 291mila occupati in più, con un balzo dell'1,2%. La crescita è trainata quasi esclusivamente dai dipendenti permanenti, che sono aumentati di 370mila unità in dodici mesi. Al contrario, i lavoratori a termine sono diminuiti di 157mila unità. Questa tendenza conferma che la qualità contrattuale sta migliorando, offrendo una maggiore resilienza economica alle famiglie. Ciononostante, il numero di chi cerca attivamente lavoro è cresciuto di 129mila unità rispetto all'anno scorso, un segnale che indica come la platea di chi vuole partecipare attivamente alla produzione sia in espansione. Anche nel trimestre che comprende giugno, luglio e agosto 2026, si nota un progresso di 40mila occupati rispetto al periodo precedente. Il motore dell'economia non si è spento, ma sta cambiando marcia, puntando su una stabilità che potrebbe diventare il nuovo standard per le imprese attente alla sostenibilità del proprio capitale umano.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 01/10/2026



