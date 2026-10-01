Il rebus del lavoro in Europa e i numeri di Eurostat che frenano le aspettative



Se confrontiamo questo dato con l'anno precedente, notiamo un piccolo peggioramento rispetto al 6,3% di agosto 2025. Le statistiche Eurostat 2026 dipingono un quadro di attesa che coinvolge milioni di cittadini e imprese. Nell'intera Unione Europea la situazione è speculare. Il dato si è fermato al 6,1%, registrando un lieve incremento annuale rispetto al 6,0% dell'agosto precedente. I numeri assoluti raccontano una realtà complessa: ci sono 13,6 milioni di persone senza impiego nell'UE. Di questi, ben 11,357 milioni risiedono nei paesi che utilizzano la moneta unica. Per chi opera nel mercato del lavoro, questa stasi rappresenta un elemento di analisi per le prossime pianificazioni fiscali.

La distribuzione geografica mette in luce le solite fratture che dividono il continente in blocchi distinti. Ecco i primi cinque dati per nazione relativi al periodo di agosto:

- la Germania guida la classifica della stabilità con un 4,0%;

- l'Italia si attesta al 6,2%;

- la Francia sale all'8,2%;

- la Spagna chiude il gruppo con un pesante 10,0%;

- la media complessiva dell'area euro resta al 6,4%.













Rispetto al mese di luglio, la platea dei disoccupati è cresciuta di 12 mila unità nell'Unione e di 26 mila unità nella zona euro. Se guardiamo all'agosto di un anno prima, l'aumento è decisamente più marcato: sono 348 mila le persone in più senza lavoro a livello comunitario. I dati sulla occupazione giovanile UE offrono spunti contrastanti che meritano attenzione. Sotto i 25 anni, 2,973 milioni di ragazzi cercano un posto. Il tasso giovanile è salito al 15,4% nell'UE, mentre nella zona euro è sceso leggermente al 15,0%.

Le differenze di genere restano una costante nel panorama economico attuale. Le donne nell'Unione Europea affrontano un tasso di disoccupazione del 6,4% contro il 5,9% degli uomini. Spostandoci nell'area euro, il divario si allarga: 6,7% per la componente femminile e 6,2% per quella maschile. Entrambi i valori sono rimasti stabili rispetto a luglio 2026. Nonostante la tecnologia e l'AI avanzino rapidamente, il mercato del lavoro sembra ancora legato a vecchie dinamiche strutturali difficili da scalfire.



Eppure, il sistema tiene, sebbene con una fatica evidente che si riflette nei consumi e negli investimenti delle imprese.

Articolo redatto da Sandro Aimone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 01/10/2026



