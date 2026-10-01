Economia

01/10/2026

FTSE MIB a picco di ribasso: cosa nasconde il crollo del 2,2%

Il mercato azionario italiano ha registrato giovedì una discesa marcata, con l’indice principale che ha chiuso a 50.238, il livello più basso degli ultimi tre mesi e mezzo.

Il calo è stato trainato da un’ondata di vendite su titoli finanziari e di utilità, mentre il rialzo dei rendimenti sovrani ha alimentato le aspettative di tassi più alti e duraturi in Europa e negli USA.