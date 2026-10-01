FTSE MIB a picco di ribasso: cosa nasconde il crollo del 2,2%

Le azioni bancarie hanno subito la maggior parte delle perdite.
- Banca Mediolanum è scesa del 4,1%;
- Mediobanca ha perso il 4,0%;
- UniCredit è in calo del 3,9%;
- FinecoBank ha ceduto il 3,9%;
- Intesa è scesa del 4,2%;
Il gruppo MPS ha registrato un ribasso del 3,7% dopo che il suo amministratore delegato ha inviato una lettera al consiglio di Generali proponendo “possibili aree di cooperazione industriale”, segnalando l’interesse per una possibile acquisizione.
Nel settore delle utilities, i prezzi del gas naturale europeo hanno continuato a salire, spingendo Italgas a perdere il 2,0% e trascinando l’intero segmento verso il basso.
Anche i titoli di lusso non sono stati risparmiati: Moncler ha subito una flessione del 2,8% e Brunello Cucinelli è calato del 2,7%, segnando una giornata di tensione per gli investitori.
Il contesto globale di un venduto massiccio di obbligazioni sovrane, alimentato da inflazione persistente e da preoccupazioni fiscali, ha spinto i rendimenti al rialzo, consolidando l’idea che le banche centrali manterranno una politica monetaria restrittiva per un periodo prolungato.
Le previsioni sui tassi di interesse in Italia suggeriscono che la pressione sui titoli sensibili al credito rimarrà alta, rendendo le azioni bancarie italiane particolarmente vulnerabili a ulteriori turbolenze.
Nel frattempo, gli operatori del mercato azionario italiano osservano con attenzione le evoluzioni della politica monetaria europea, consapevoli che ogni segnale di un possibile allentamento potrebbe invertire la rotta di questo calo repentino.
Una nota ironica per chi segue il mercato: sembra che il FTSE MIB abbia deciso di fare un “salto” in una direzione opposta a quella dei trader più ottimisti, lasciando tutti a chiedersi se la prossima mossa sarà una risalita o un altro tuffo.
Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.
Economia
Articolo del 01/10/2026
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