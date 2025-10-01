Stellantis e Mistral AI: la collaborazione sull'AI entra in una nuova fase decisiva per l'automotive

Saranno infatti costituiti due team complementari e altamente specializzati: un innovation lab e una transformation academy. Il loro scopo è duplice: da un lato, spingere la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni AI; dall'altro, assicurare una loro implementazione su vasta scala nei processi aziendali chiave. Questo significa andare oltre la mera sperimentazione, per passare a una piena operatività dell'AI in ogni ingranaggio di Stellantis. L'obiettivo primario è potenziare i team di vendita e post-vendita con informazioni precise generate dall'AI, garantendo un servizio al cliente superiore e, allo stesso tempo, un netto miglioramento dell'efficienza operativa. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Stellantis: non considerare l'AI come uno strumento isolato, ma come una capacità intrinseca capace di migliorare l'esperienza del cliente e le performance dell'azienda lungo l'intera catena del valore. La storia di successo tra Stellantis e Mistral AI è già lunga.
Negli ultimi diciotto mesi, la loro sinergia ha portato alla creazione di soluzioni AI all'avanguardia. I modelli di Mistral AI sono stati integrati in diverse applicazioni: dai sofisticati assistenti digitali a bordo veicolo, che rendono la guida più intuitiva, fino ai flussi di lavoro aziendali e ingegneristici potenziati, che ottimizzano processi complessi. Oggi, questa collaborazione si evolve in una vera e propria alleanza strategica. La volontà è inserire l'AI al centro pulsante delle operazioni di Stellantis, offrendo così efficienza, agilità e un valore concreto ai clienti su ampia scala. "Il nostro lavoro con Mistral AI ci consente di agire con maggiore rapidità e intelligenza. La vera peculiarità di questa partnership è la capacità di Mistral AI di collaborare strettamente con Stellantis per conseguire risultati tangibili," ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis.
"Insieme, stiamo edificando sistemi intelligenti e adattabili che apportano un valore reale ai nostri clienti e assistono Stellantis nel conservare una posizione di leadership." Le parole di Curic evidenziano come questa unione non sia soltanto un accordo commerciale, ma una fusione di competenze volta a stabilire nuovi standard. Anche Arthur Mensch, CEO e co-fondatore di Mistral AI, ha espresso un entusiasmo notevole per questa cooperazione. "Stellantis rappresenta un partner d'eccellenza per Mistral AI, per via della sua portata globale, della sua profonda competenza ingegneristica e della sua ferma determinazione nell'applicare l'AI in ogni ambito aziendale," ha affermato Mensch. "Le nostre soluzioni AI, altamente personalizzabili, e i nostri team di ingegneri dedicati giocheranno un ruolo cruciale nel fornire risposte pratiche per elevare l'esperienza del cliente e ottimizzare le operazioni di Stellantis.
Questa partnership ambiziosa promette di essere un catalizzatore per l'innovazione, spingendo il settore automobilistico verso frontiere inesplorate di connettività e intelligenza. L'impatto di tali sviluppi potrebbe riverberarsi sull'intera filiera produttiva e sulla percezione stessa della mobilità futura.
Insieme, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento per come l'AI possa trasformare i settori più complessi."
Clicca per ingrandire l'immagine
marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -