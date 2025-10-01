Stellantis e Mistral AI: la collaborazione sull'AI entra in una nuova fase decisiva per l'automotive



Saranno infatti costituiti due team complementari e altamente specializzati: un innovation lab e una transformation academy. Il loro scopo è duplice: da un lato, spingere la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni AI; dall'altro, assicurare una loro implementazione su vasta scala nei processi aziendali chiave. Questo significa andare oltre la mera sperimentazione, per passare a una piena operatività dell'AI in ogni ingranaggio di Stellantis. L'obiettivo primario è potenziare i team di vendita e post-vendita con informazioni precise generate dall'AI, garantendo un servizio al cliente superiore e, allo stesso tempo, un netto miglioramento dell'efficienza operativa. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Stellantis: non considerare l'AI come uno strumento isolato, ma come una capacità intrinseca capace di migliorare l'esperienza del cliente e le performance dell'azienda lungo l'intera catena del valore. La storia di successo tra Stellantis e Mistral AI è già lunga.



Negli ultimi diciotto mesi, la loro sinergia ha portato alla creazione di soluzioni AI all'avanguardia. I modelli di Mistral AI sono stati integrati in diverse applicazioni: dai sofisticati assistenti digitali a bordo veicolo, che rendono la guida più intuitiva, fino ai flussi di lavoro aziendali e ingegneristici potenziati, che ottimizzano processi complessi. Oggi, questa collaborazione si evolve in una vera e propria alleanza strategica. La volontà è inserire l'AI al centro pulsante delle operazioni di Stellantis, offrendo così efficienza, agilità e un valore concreto ai clienti su ampia scala. "Il nostro lavoro con Mistral AI ci consente di agire con maggiore rapidità e intelligenza. La vera peculiarità di questa partnership è la capacità di Mistral AI di collaborare strettamente con Stellantis per conseguire risultati tangibili," ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis.