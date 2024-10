HCOB PMI Manifatturiero Eurozona: a settembre produzione in forte calo

Anche i prezzi di vendita delle aziende manifatturiere dell’eurozona sono diminuiti nel mese finale del terzo trimestre, in contrasto con il primo aumento da aprile del 2023 riportato ad agosto. In generale la misura di scontistica applicata è stata marginale, ma la maggiore in quattro mesi.

Guardando avanti, i produttori manifatturieri dell’eurozona sono rimasti nel complesso leggermente ottimisti, con quelli che prevedono una crescita nei prossimi 12 mesi, che ancora superano quelli che si aspettano una contrazione. Detto questo, il livello di ottimismo è stato il più debole in dieci mesi e di molto inferiore alla media a lungo termine.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, “E’ un vero peccato che la Spagna sia solo la quarta economia maggiore dell’eurozona, e sebbene abbia gestito la contrazione manifattura globale piuttosto bene, non ha la valenza necessaria per sollevare il resto della regione. Per esempio, il peggioramento del calo in Germania di settembre è troppo elevato per far sì che la spinta della Spagna possa fare la differenza. Secondo la nostra stima a brevissimo tempo, la produzione manifatturiera dell’eurozona probabilmente diminuirà di circa l’1% nel terzo trimestre rispetto all’ultimo. Considerato il crollo repentino dei nuovi ordini, possiamo aspettarci un nuovo calo della produzione entro la fine dell’anno. La BCE sarà contenta nell’osservare a settembre il calo dei prezzi di acquisto, specialmente dopo i precedenti tre mesi di aumenti. Il calo del prezzo del petrolio e del gas naturale ha favorito l’abbassamento dei prezzi di acquisto, e le aziende sono riuscite a trasferire parte della revisione ai loro clienti. Ma non lasciamoci cullare da tutto ciò, in quanto tale calo potrebbe non durare. Con la situazione nel Medio Oriente in escalation, c’è sempre la possibilità di una nuova risalita dei prezzi. Quello che è iniziato come un irrisorio taglio occupazionale a metà dello scorso anno, si sta adesso trasformando in una riduzione piuttosto significativa che probabilmente sarà evidente in ritardo nei dati ufficiali relativi all’occupazione, che sinora sono stati piuttosto stabili. Attualmente le aziende non sono colpite solo dal calo della domanda, stanno infatti facendo i conti con i problemi relativi alla catena di distr ibuzione. Tale combinazione è piuttosto insolita e, nel corso degli ultimi 30 anni, l’abbiamo osservata solo durante la pandemia. Solitamente, quando la domanda cala, le difficoltà relative alle consegne calano, ma non questa volta. Da giugno, l’indice che misura i problemi delle consegne sta diminuendo assieme a quello dei nuovi ordini e per la prima volta da febbraio le aziende hanno riportato di aver aspettato molto di più per le consegne rispetto ai mesi precedenti. Nello specifico, le attuali tensioni geopolitiche chiaramente stanno chiaramente avendo un impatto”.