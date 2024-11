Vivendi si divide in quattro: una nuova strategia per il gruppo



Vivendi sta attuando una riorganizzazione radicale: il gruppo si dividerà in quattro entità separate: Canal+, Havas N.V., Louis Hachette Group e Vivendi SE. Questa mossa, che punta a liberare il valore delle singole attività, prevede la quotazione delle tre entità su diverse borse, con Canal+ a Londra, Havas N.V. ad Amsterdam e Louis Hachette Group a Parigi.

Una scissione strategica per il gruppo

Questa riorganizzazione, che segue l'IPO di Universal Music Group nel 2021, mira a migliorare la valutazione del gruppo sul mercato. Vivendi ha subito una diminuzione della propria valutazione a causa dello sconto di holding che affligge il gruppo. La mancanza di sinergie tra le diverse attività limita le prospettive di crescita di ciascuna entità. La scissione punta ad affrontare queste sfide, offrendo a ciascuna entità la possibilità di essere valutata separatamente sul mercato e di beneficiare di una maggiore flessibilità e autonomia operativa.

Un nuovo modello di business per le quattro entità

Le quattro entità avranno strutture finanziarie diverse: Louis Hachette Group e Havas N.V. non avranno debiti finanziari, mentre Canal+ manterrà un debito netto di 400 milioni di euro. Vivendi SE avrà un debito netto di 1,9 miliardi di euro. Questa struttura finanziaria riflette le diverse strategie e prospettive di crescita di ciascuna entità.

Governance: continuità e rinnovamento

Nonostante la scissione, Yannick Bolloré e Arnaud de Puyfontaine manterranno ruoli chiave in Vivendi. Maxime Saada e Jean-Christophe Thiery continueranno a dirigere Canal+ e assumeranno la guida di Louis Hachette Group. Questa struttura di governance mira a garantire una transizione fluida e a preservare la competenza e l'esperienza all'interno del gruppo.

Controversie sulla scissione

La proposta di scissione non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Il fondo attivista CIAM, che detiene una partecipazione inferiore all'1% in Vivendi, ha espresso la sua opposizione alla scissione, sostenendo che potrebbe compromettere i diritti degli azionisti di minoranza. Il fondo ritiene che le borse scelte per la quotazione delle entità offrano meno tutele per gli azionisti di minoranza e che la scissione potrebbe consentire al gruppo Bolloré di rafforzare il suo controllo su Canal+, Havas e Louis Hachette Group senza dover lanciare un'offerta pubblica.

Il destino della scissione dipenderà dal voto degli azionisti, previsto per il 9 dicembre. Se approvata, questa riorganizzazione potrebbe avere un impatto significativo sul panorama dell'intrattenimento e della comunicazione, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per le quattro entità di Vivendi.