Stellantis: crollo dei ricavi nel terzo trimestre 2024



Il colosso automobilistico Stellantis ha registrato un brusco calo dei ricavi nel terzo trimestre 2024, con un ribasso del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023, fermandosi a 33 miliardi di euro. Questo risultato negativo è principalmente attribuibile a un mix sfavorevole e a una riduzione delle consegne, oltre all’impatto dei prezzi e dei cambi.

Un anno difficile per Stellantis

Le consegne globali sono scese del 20% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,1 milioni di unità. La revisione delle stime di settembre, che ha portato a un obiettivo di risultato operativo compreso tra il 5,5% e il 7% dei ricavi, conferma un’annata difficile per il gruppo.

Nord America: il mercato più colpito

Il crollo dei ricavi è particolarmente evidente in Nord America, dove gli ordini sono calati di 171.000 unità, raggiungendo 299.000 unità, con un ribasso del 42% rispetto al 2023. In Europa, invece, il calo è meno pronunciato, con una diminuzione di 103.000 unità, raggiungendo 496.000 unità. Ciò si traduce in una diminuzione dei ricavi del 12% in Europa, contro il -42% registrato in Nord America.

Le sfide di Stellantis

Secondo il comunicato del gruppo, il calo dei ricavi è attribuibile a diverse cause, tra cui la cessata produzione di diversi modelli per avviare la transizione del portafoglio prodotti, la riduzione pianificata delle scorte in Nord America e gli impatti derivanti da un contesto di mercato europeo difficile.