Risparmio: un bene prezioso per l'Italia, bisogna fare di più



La 100esima giornata mondiale del risparmio, celebrata dall'Acri, l'associazione delle fondazioni bancarie e casse di risparmio, pone l'accento sulla necessità di tutelare e valorizzare il risparmio in Italia, un "bene individuale e collettivo" come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante l'Italia sia tra i paesi con un alto livello di risparmio, questo si traduce in un'enorme massa di denaro, circa 5mila miliardi di euro, che non sempre viene investita nel nostro paese.

Tassazione elevata e investimenti all'estero

Secondo l'Abi, l'Associazione Bancaria Italiana, la tassazione "pesantemente" applicata al risparmio in Italia spinge molti risparmiatori ad investire all'estero. Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ha denunciato come l'imposta ordinaria del 26%, che si aggiunge alla pressione fiscale sulle società quando in esse viene investito, oltre all'imposta di bollo, ostacoli la crescita dell'economia italiana. Non solo, le banche, pur evitando una nuova tassa nella Manovra, si vedono comunque gravare sulle loro spalle un'elevata pressione fiscale, a discapito della possibilità di investire in modo efficiente i risparmi dei cittadini.

Risparmio: benzina per l'economia italiana

Il risparmio non è solo un modo per far fronte a eventi improvvisi o per assicurarsi un futuro, ma è anche una risorsa fondamentale per l'economia italiana. Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha sottolineato come il flusso annuo di risparmio privato superi i 400 miliardi di euro, un quinto del reddito nazionale. Tuttavia, solo una parte di questo flusso viene investita in Italia, mentre il resto spesso finisce all'estero. Per invertire la tendenza, l'Italia dovrebbe puntare su un sistema bancario più efficiente e su un contesto più favorevole agli investimenti, in grado di attrarre il risparmio interno e internazionale.

Un ecosistema favorevole per gli investimenti

Secondo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, per rendere l'Italia più attrattiva per gli investimenti, è necessario creare un "ecosistema" regolamentare e amministrativo che faciliti l'accesso delle imprese al mercato dei capitali. Questo, oltre ad attirare i risparmi, favorirebbe anche l'accesso dei risparmiatori a strumenti di investimento diversificati per rischio, rendimento e orizzonte temporale. In questo modo, si potrebbe incoraggiare un flusso di capitali più stabile e sostenibile, garantendo un ambiente più positivo per lo sviluppo economico del paese.

L'Unione dei Capitali per un futuro verde e digitale

Per tenere il passo con Stati Uniti e Cina in ambito di transizione verde e digitale, difesa e infrastrutture, l'Europa ha bisogno di un'Unione dei Capitali, che consenta di attrarre ingenti investimenti, pubblici e privati. Le risorse pubbliche sono infatti limitate e molti paesi europei hanno un debito elevato. Per questo, il ruolo del risparmio privato assume un'importanza crescente, specialmente in un contesto in cui le garanzie pubbliche, generosamente concesse durante e post Covid, dovranno essere ridotte e sostituite da una maggiore valutazione bancaria e da fonti di finanziamento sui mercati.