Patente digitale: arriva per tutti a dicembre con l'app IO per l'IT Wallet



È la volta della patente digitale: dopo il successo del tesserino elettronico, il Governo Italiano sta lanciando un nuovo servizio per rendere più facile la vita dei cittadini. A partire da dicembre, sarà possibile avere la patente sul proprio smartphone grazie all’app IO.

Come ottenere la patente digitale

Per avere la patente digitale sarà necessario scaricare l’app IO sul proprio smartphone. Successivamente, sarà possibile accedere tramite SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) e generare la patente digitale seguendo le istruzioni fornite dalla piattaforma.

Valore legale e limiti

Fin da subito, per coloro che hanno ricevuto l’invito tramite l’app IO, la patente e gli altri documenti caricati hanno valore legale e possono essere mostrati alle forze dell’ordine in caso di controllo. Tuttavia, per i viaggi all’estero sarà ancora necessario esibire i documenti fisici. La possibilità di utilizzo della patente digitale nei paesi dell’Unione Europea dovrebbe scattare nel 2026.

Regolamentazione delle violazioni

Nel caso in cui al conducente venga contestata una violazione che prevede il ritiro della patente, gli verrà comunque chiesto di consegnare il documento fisico. In mancanza di questo, sarà lui stesso a doversi presentare al comando più vicino in un secondo momento. Le forze dell’ordine aggiorneranno la banca dati segnalando il ritiro della patente.

IT Wallet: il portafoglio digitale del futuro

Il lancio della patente digitale e dell’IT Wallet rientra nel piano di normative europee che prevede la nascita del portafoglio di identità digitale (EUDI) entro il 2026. I documenti del wallet funzioneranno in ogni paese dell’Unione Europea e ogni Stato membro offrirà la propria app, realizzata secondo le stesse specifiche, a tutti i cittadini, residenti e aziende nei prossimi anni.