L'economia americana in stallo: 12.000 posti di lavoro creati in ottobre, meno dei 100.000 previsti



Il mercato del lavoro americano è in stallo. I dati pubblicati a ottobre mostrano la creazione di soli 12.000 posti di lavoro, molto meno dei 100.000 attesi dagli analisti. Questo dato, il peggiore dal 2020, mette in difficoltà la Casa Bianca e il vicepresidente Kamala Harris a pochi giorni dalle elezioni presidenziali, con l'ex presidente Donald Trump che cavalca l'onda del malcontento.

Il calo del mercato del lavoro fa da sfondo alla campagna elettorale

La Casa Bianca ha cercato di minimizzare la portata del dato, affermando che l'economia "resta forte" e che è atteso un rimbalzo dell'occupazione a novembre. Trump, invece, ha sfruttato l'occasione per attaccare le "politiche fallimentari" di Harris. La vicepresidente si trova in una posizione difficile, visto che l'economia è un tema cruciale per gli elettori americani, e Trump appare in vantaggio sul fronte economico. Nonostante la crescita del PIL (+2,8% nel terzo trimestre) e la diminuzione dell'inflazione (2,1%), gli americani continuano a percepire un peggioramento della loro situazione finanziaria a causa del caro vita. I prezzi sono diminuiti, ma il costo degli alimentari e delle case rimane più alto rispetto ai livelli pre-pandemia. Anche l'aumento dei salari, cresciuti più velocemente dei prezzi, non riesce ad alleviare le difficoltà delle famiglie.

Trump promette tagli alle tasse, Harris punta sull'"economia delle opportunità"

La campagna di Trump ha definito il dato sul lavoro una "catastrofe" e ha promesso di risolvere i problemi economici degli americani se dovesse tornare alla Casa Bianca. Ha promesso di far scendere il costo della benzina sotto i due dollari al gallone e ha presentato una serie di tagli alle tasse, inclusi quelli sulle mance e sugli straordinari. Harris, invece, ha proposto la creazione di "un'economia delle opportunità" che porti benefici a tutti, non solo ai milionari amici di Trump. Il suo programma prevede aiuti alle famiglie con figli, agevolazioni sull'acquisto della prima casa e sussidi ai piccoli imprenditori, il tutto finanziato con un aumento delle imposte per chi guadagna più di 400.000 dollari. Le sue proposte, però, non riescono a convincere gli elettori, che restano scettici sulla sua capacità di risolvere i problemi economici.

La Fed, un'ancora di salvezza per l'economia americana

Molti credono che i meriti per la frenata dei prezzi e l'evitata recessione americana siano da attribuire alla Fed. Dopo aver portato i tassi di interesse ai livelli più alti da oltre due decenni, la banca centrale americana ha avviato un ciclo di tagli del costo del denaro. La prossima riunione della Fed è in programma il 6 e 7 novembre, subito dopo il voto, e si prevede un taglio di un quarto di punto. Ma l'economia non è l'unico problema che affligge Harris a pochi giorni dal voto.

Biden e la gaffe sui sostenitori di Trump: un altro ostacolo per Harris

La gaffe di Joe Biden, che ha definito i sostenitori di Trump "spazzatura", continua a tenere banco. L'ufficio stampa della Casa Bianca ha cercato di rimediare alla situazione modificando la trascrizione del discorso, aggiungendo l'apostrofo del genitivo sassone per dimostrare che il presidente si riferiva a un "sostenitore" di Trump, il comico che ha offeso Porto Rico, e non a tutti i fan dell'ex presidente. La modifica, però, ha solo alimentato le polemiche. Harris ha preso le distanze dalla gaffe di Biden e, secondo gli osservatori, dovrà farlo anche sul fronte economico per smarcarsi da un presidente il cui tasso di gradimento è crollato al 39%.