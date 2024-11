Il Consorzio Nazionale Sistema Arredo: un passo avanti verso l'economia circolare



Il Consorzio Nazionale Sistema Arredo, nato dall'iniziativa di FederlegnoArredo (FLA), è operativo. Il consorzio, che riunisce già 15 imprese del settore arredo per un fatturato complessivo superiore ai 2 miliardi di euro, rappresenta un passo avanti significativo verso l'adozione di un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i mobili in Italia.

Un'iniziativa precorritrice

L'EPR per i mobili in Italia è ancora in una fase embrionale, ma il consorzio, nato con il sostegno del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), si propone come modello di riferimento per un futuro sistema di gestione dei rifiuti di mobili. Vannia Gava, viceministro all'Ambiente, ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa, sottolineando l'importanza di un approccio circolare e la volontà del MASE di collaborare con il consorzio.

Un'opportunità strategica

L'adesione al Consorzio Nazionale Sistema Arredo è considerata un'opportunità strategica per le aziende del settore arredo. Il consorzio infatti, non solo si pone l'obiettivo di supportare la piena transizione green, ma anche di consentire alle aziende di farsi trovare pronte a una possibile futura implementazione dell'EPR da parte del legislatore. Il consorzio si occuperà della gestione del fine vita dei mobili, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti di mobili e altri prodotti di arredo, nonché il riutilizzo degli stessi.

Collaborazione tra imprese e Ministero

Il consorzio, come ha spiegato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, sta lavorando con il MASE per la stipula di un accordo di programma che permetta di esplorare soluzioni e convenzioni per l'EPR. Il progetto è visto come un'occasione per definire al meglio le norme per un futuro EPR per i mobili.

Un passo avanti per il Made in Italy

L'iniziativa del Consorzio Nazionale Sistema Arredo rappresenta un passo avanti significativo per il settore arredo e per il Made in Italy. Il consorzio dimostra la volontà di adottare un approccio sostenibile e di farsi trovare pronto alle sfide del futuro. Il consorzio è un esempio di come l'industria italiana possa essere un motore di innovazione e di cambiamento verso un'economia circolare.