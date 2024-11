Cresce l'inflazione in Italia a ottobre: impatto maggiore su beni alimentari e carburanti



L'Istat ha diffuso i dati preliminari sull'inflazione a ottobre 2024, segnalando un aumento dello +0,9% su base annua. Questo rialzo, seppur leggero, rappresenta un'inversione di tendenza rispetto ai mesi estivi, con l'inflazione che torna a far sentire il suo peso sulle famiglie italiane.

L'inflazione torna a crescere: impatto sui beni alimentari e sui trasporti

L'incremento dei prezzi è guidato principalmente dai beni alimentari, con un aumento sia dei beni lavorati (+2,0%) che dei non lavorati (+3,3%). Il comparto dei servizi legati ai trasporti mostra anche un incremento, passando dal +2,4% di settembre al +2,8% di ottobre. Sul fronte energetico si osserva invece una certa stabilità, con una diminuzione della flessione per i beni energetici non regolamentati e una significativa decelerazione del tasso di crescita per i beni energetici regolamentati.

Aumento della spesa per famiglia: +256 euro all'anno

Uno degli aspetti che preoccupa maggiormente è l'aumento dei prezzi del "carrello della spesa", che include i beni alimentari e altri prodotti di uso quotidiano. L'incremento annuo è salito al +2,2% rispetto al +1,0% di settembre, con un effetto diretto sui budget familiari. Per una famiglia "tipo", l'impatto annuo è stimato in circa 256 euro in più.

L'allarme delle associazioni: un autunno caldo

La nuova spinta inflazionistica ha suscitato le preoccupazioni delle associazioni dei consumatori, che denunciano un "autunno caldo" sul fronte dei prezzi. Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha evidenziato l'impatto sui beni essenziali e la necessità di misure per tutelare le famiglie italiane dai rincari. Secondo Dona, l'inflazione tendenziale al +0,9% comporta per una coppia con due figli un aggravio totale di 263 euro l'anno.

Mattarella: lotta all'inflazione una priorità

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l'importanza di tutelare il potere d'acquisto dei cittadini italiani. "La lotta all'inflazione e la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra Repubblica", ha dichiarato Mattarella. La dichiarazione arriva in un momento critico per molte famiglie italiane che si trovano a fronteggiare rincari in settori vitali. La protezione del risparmio e del potere d'acquisto emerge quindi come una sfida cruciale per le politiche economiche future.