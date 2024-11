ChatGPT si trasforma in un motore di ricerca - SearchGPT



Il sistema di intelligenza artificiale ChatGPT di OpenAI sta diventando un motore di ricerca, fornendo non solo risposte ma anche i link ai siti web da cui le informazioni provengono.

Un nuovo modo di cercare informazioni

OpenAI ha annunciato che ChatGPT ora offre un servizio più simile a quello di un motore di ricerca tradizionale, in linea con altri sistemi di AI come Copilot di Microsoft, Gemini di Google e Perplexity. La versione a pagamento di ChatGPT non si limita a riassumere le informazioni, ma fornisce anche i link ai siti web da cui le informazioni provengono. Questa funzione sarà disponibile anche nella versione gratuita nei prossimi mesi. OpenAI e altri sviluppatori di questo nuovo tipo di motori di ricerca sostengono che i chatbot offrono un modo più efficace di cercare informazioni rispetto ai classici motori di ricerca. I chatbot estraggono le informazioni più rilevanti dai siti web consultati e dovrebbero essere in grado di distinguere le fonti più affidabili.

La sfida del diritto d'autore

OpenAI ha collaborato con agenzie di stampa come Reuters e Associated Press e quotidiani come Le Monde per garantire che il suo sistema fornisca risposte aggiornate sulle notizie d'attualità. Tuttavia, il New York Times ha fatto causa a OpenAI per l'uso dei propri contenuti per l'addestramento di ChatGPT, in base alla legge sul diritto d'autore.

ChatGPT: un successo planetario

Prima di questo aggiornamento, ChatGPT forniva informazioni aggiornate al massimo al 2023, e in alcune versioni al 2021. È importante ricordare che anche raccogliendo informazioni attraverso internet, i sistemi di AI possono fornire informazioni errate. ChatGPT è stato il primo chatbot basato su un sistema di AI a ottenere un successo planetario. Oggi OpenAI afferma di avere 250 milioni di utenti attivi ogni mese. La versione a pagamento di ChatGPT costa 20 dollari al mese.