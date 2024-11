Apple batte le attese ma l'utile netto crolla



Apple ha chiuso il trimestre fiscale conclusosi il 28 settembre 2023 con un fatturato e un utile per azione migliori delle aspettative di Wall Street. Tuttavia, l'utile netto è crollato a causa di un onere una tantum derivante da una decisione fiscale europea.

Apple: onere fiscale pesa sui conti

Il colosso di Cupertino ha registrato un utile per azione di 1,64 dollari, rettificato, contro 1,60 dollari stimati. I ricavi sono stati di 94,93 miliardi di dollari contro i 94,58 miliardi di dollari previsti. Il fatturato generato dalle vendite di iPhone ha raggiunto 46,22 miliardi di dollari, superando i 45,47 miliardi di dollari previsti. Le vendite di Mac hanno totalizzato 7,74 miliardi di dollari, mentre le stime erano di 7,82 miliardi di dollari. Infine, il fatturato dell'iPad è stato di 6,95 miliardi di dollari, contro i 7,09 miliardi di dollari stimati.

Apple ha registrato un utile netto di 14,73 miliardi di dollari, pari a 97 centesimi per azione, nel trimestre, contro i 22,96 miliardi di dollari, pari a 1,47 dollari per azione, del periodo precedente. L'utile per azione rettificato di Apple, dopo aver rimosso l'onere fiscale una tantum, è aumentato del 12% su base annua.

Il fatturato è aumentato di circa il 2% per l'intero anno fiscale, raggiungendo 391,04 miliardi di dollari. Nel periodo di settembre, il fatturato è aumentato del 6%. La liquidità dell'azienda ammonta ora a 156,65 miliardi di dollari.

Durante il trimestre, Apple ha pagato un onere una tantum per le imposte sul reddito di 10,2 miliardi di dollari per risolvere una questione risalente al 2016 su come l'azienda ha gestito le tasse in Irlanda.

iPhone: vendite crescono, ricavi a +6%

I ricavi complessivi dell'iPhone sono cresciuti del 6%, primo segnale positivo per l'iPhone 16, arrivato sul mercato il 20 settembre, dando ad Apple circa una settimana di vendite di nuovi prodotti nel trimestre. L'iPhone è ancora il prodotto più importante di Apple e rappresenta quasi il 49% delle vendite complessive dell'azienda.

Le vendite dell'iPhone 15 sono state "superiori a quelle del 14 nel trimestre dell'anno precedente e il 16 è stato più forte del 15", ha dichiarato il CEO di Apple Tim Cook a Steve Kovach della CNBC.

Preoccupa l'outlook

Nel corso di una conference call con gli analisti, Apple ha dichiarato di aspettarsi una crescita delle vendite a "bassa o media cifra" nel trimestre di dicembre.

Cina tra i mercati più importanti per Apple: come sono andate le vendite

I risultati di Apple in Cina, la terza regione per importanza dell'azienda, sono tenuti sotto stretta osservazione dagli investitori. L'azienda deve affrontare la rinnovata concorrenza dei produttori locali di telefoni cellulari cinesi, come Huawei. Il fatturato di Apple in Cina, Taiwan e Hong Kong è diminuito leggermente rispetto all'anno precedente, attestandosi a 15,03 miliardi di dollari.