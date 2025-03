Saipem resta il titolo più bersagliato dalle vendite allo scoperto





Le vendite allo scoperto, una strategia finanziaria complessa ma diffusa, continuano a influenzare le dinamiche di Borsa Italiana. Ma cosa sono esattamente le vendite allo scoperto? In parole semplici, si tratta di scommettere sul ribasso di un titolo. Un investitore che effettua una vendita allo scoperto vende azioni che non possiede, con l'intenzione di riacquistarle in seguito a un prezzo inferiore, realizzando così un profitto dalla differenza. L'ultimo aggiornamento della Consob sulle posizioni nette corte (PNC) fornisce un quadro interessante della situazione attuale.