Un nuovo capitolo per l'AC Monza: l'acquisizione da parte di Beckett Layne Ventures dagli Stati Uniti

Questo schema graduale garantirà una transizione fluida e ben pianificata per tutte le parti coinvolte.

Fino a quel momento, la holding Fininvest manterrà una propria rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione del club, in linea con la quota di partecipazione residua. Questa continuità assicura un presidio strategico e la trasmissione di una conoscenza approfondita delle dinamiche societarie.

A capo di Beckett Layne Ventures, con sede negli Stati Uniti, troviamo Brandon Berger, una figura di spicco nel panorama degli investimenti sportivi e dell'intrattenimento. L'azienda si distingue come partner finanziario e consulente strategico, specializzata in realtà operanti nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento. La sua esperienza è solida, basata su anni di attività nel mondo dello sport professionistico, con una predilezione particolare per il calcio europeo. Il team di BLV può contare su un network di partner e advisor di alto profilo; tra questi spicca il nome di Mauro Baldissoni, già protagonista per diversi anni in posizioni apicali presso l'AS Roma.



Questa sinergia promette di portare nuove competenze e visioni nel futuro dell'AC Monza, rafforzando la sua posizione nel calcio professionistico.