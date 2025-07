Un luglio turbolento sui mercati: da Wall Street ai dazi USA

L'attenzione dell'area euro si concentra in queste ore sulla complessa trattativa commerciale con gli Stati Uniti. Il quadro appare ancora incerto, in vista della scadenza del 9 luglio. Le speranze sono riposte nella missione a Washington del commissario al commercio dell'Unione Europea, Maros Sefcovic. Bruxelles sembrerebbe propensa ad accettare una tariffa universale del 10% su gran parte delle sue esportazioni, ma cercando di proteggere settori strategici come la farmaceutica, gli alcolici, i semiconduttori e gli aerei commerciali. Sul fronte macroeconomico, l'inflazione nell'Eurozona per il mese di giugno ha mostrato un leggero aumento, salendo al 2% dal 1,9% di maggio, secondo le stime preliminari. Questo valore si mantiene comunque in linea con l'obiettivo della BCE. Analizzando il settore manifatturiero, l'indice Pmi tedesco ha segnato una modesta ripresa, raggiungendo i 49 punti a giugno dai 48,2 del mese precedente. Al contrario, l'indice manifatturiero italiano ha registrato un lieve arretramento, attestandosi a 48,4 punti rispetto ai 49,2 di maggio.



Intanto, Wall Street ha mostrato un andamento contrastato nella mattinata americana. Il Dow Jones Industrial Average ha segnato un +0,94%, mentre l'S&P 500 ha ceduto lo 0,13% e il Nasdaq Composite ha registrato un -0,87%. Ciò accade dopo che proprio il Nasdaq Composite e l'S&P 500 avevano aggiornato i loro record nella giornata precedente. Gli investitori seguono con apprensione il dibattito sulla legge di bilancio al Senato, un provvedimento che sta subendo numerosi emendamenti, anche da parte della maggioranza repubblicana. Questa legislazione, considerata assai rilevante, dovrebbe incrementare il debito pubblico degli USA di 3.300 miliardi di dollari, e la Casa Bianca mira ad ottenerne l'approvazione entro le celebrazioni del 4 luglio. Tra i titoli che hanno risentito maggiormente di questa atmosfera, spicca Tesla, con un crollo del 4,95%. La flessione è in parte legata al riacutizzarsi delle tensioni tra l'imprenditore Elon Musk e l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.