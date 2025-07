Piazza Affari: il sisma di Mediobanca scuote le banche, ma moda e utility brillano

La volontà del suo Amministratore Delegato, Massimo Doris, di mantenersi fuori dalle logiche di consolidamento che attraversano il sistema bancario italiano era nota da tempo. Questa operazione di vendita ha provocato una pressione immediata sul titolo di Mediobanca, in parte a causa dello sconto del 4,5% applicato rispetto al valore di chiusura del giorno precedente. Una quota aggiuntiva, pari allo 0,9% e ancora in possesso della famiglia Doris, potrebbe essere immessa sul mercato, alimentando ulteriormente le incertezze sul futuro assetto azionario della banca. Nonostante ciò, il ribasso appariva, per sua natura, una conseguenza prevedibile di un'operazione di tale portata.

Il settore bancario nel suo complesso ha risentito di questa atmosfera, con le maggiori entità che hanno registrato flessioni. Anche MPS ha subito un rallentamento delle quotazioni, con un -2,41%, in un momento cruciale in cui è in attesa del via libera da parte della Consob per la sua offerta pubblica di scambio su Mediobanca.





Altre importanti realtà bancarie hanno chiuso la seduta in territorio negativo:

- Intesa Sanpaolo:

-0,95%;

- Unicredit:

-1,72%.

Non sono mancati, comunque, anche i ribassi di peso al di fuori del comparto finanziario. In particolare, Leonardo ha visto una brusca correzione del 5%, cancellando parte dei guadagni accumulati nella seduta precedente. Questo calo ha reso Leonardo la blue chip

- peggiore della giornata.

Il panorama del listino non è stato però interamente dominato dalle vendite. Alcuni titoli hanno mostrato una sorprendente vitalità. Tra questi, spicca ancora una volta Campari, che ha guadagnato un solido 3,43%. La sua performance positiva è una chiara reazione alla recente operazione di dismissione di Cinzano, che ha evidentemente rinvigorito la fiducia degli investitori.

Un'altra stella del listino è stata Cucinelli, con un apprezzamento del 3,1%. Questo balzo è il risultato diretto di una promozione significativa da parte di Bank of America, che ha elevato il giudizio sul titolo da "neutral" a "buy", fissando un ambizioso obiettivo di prezzo a 115 euro.



La banca d'investimento americana ritiene che la rinomata casa di moda del cashmere sia destinata a sovraperformare il resto del settore del lusso. Le ragioni di questa prospettiva ottimistica includono una crescita dei ricavi più rapida, una limitata esposizione alle fluttuazioni del turismo globale, una robusta domanda proveniente dalla Cina e rischi inferiori in relazione agli utili futuri. Nel medesimo comparto del lusso, anche Moncler ha proseguito la sua corsa al rialzo, chiudendo la giornata con un +2,13%.

Infine, un vento favorevole ha soffiato sulle utility, spingendole verso l'alto. Questo slancio è stato alimentato, tra gli altri fattori, dal calo dei tassi d'interesse sul mercato secondario, che rende più attraenti le società di servizi pubblici per gli investitori. Tra le più performanti del settore:

- Enel: +2,31%;

- A2A: +1,58%.

La giornata borsistica ha quindi dipinto un quadro a tinte alterne, dove le profonde trasformazioni nel settore bancario hanno lasciato il segno, ma l'eccellenza del Made in Italy

- nel lusso e la resilienza delle utility hanno saputo emergere con forza.