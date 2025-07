L’imprevedibile scontro tra Elon Musk e Donald Trump affonda Tesla a Wall Street

La tensione è esplosa con un attacco frontale di Trump, che ha accusato Musk di aver costruito la sua fortuna grazie a un fiume di fondi pubblici. Le sue dichiarazioni non si sono limitate a colpire il singolo imprenditore; hanno rilanciato una crociata contro gli incentivi destinati alle auto elettriche, una mossa che rischia di scuotere le fondamenta stesse del modello di business di Tesla, da sempre legato a doppio filo con le politiche di transizione energetica. Il mercato ha recepito immediatamente il messaggio, reagendo con un significativo arretramento del titolo. La bordata del presidente è giunta nella notte, veicolata attraverso Truth Social, la sua piattaforma personale. "Elon Musk potrebbe aver ricevuto più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia", ha tuonato Trump, senza mezzi termini. Ha aggiunto, con la sua tipica retorica diretta: "Senza quei soldi, dovrebbe probabilmente chiudere bottega e tornarsene in Sudafrica.

" Un’affermazione pungente che non si è fermata qui. L'ex presidente ha rincarato la dose, allargando il tiro: "Niente più razzi, satelliti o auto elettriche: il nostro Paese risparmierebbe una fortuna. Forse dovremmo incaricare Doge, il Dipartimento per l'Efficienza del Governo, di indagare a fondo. Ci sono un sacco di soldi da risparmiare!". Queste parole, cariche di implicazioni, risultano ancora più pesanti considerando che lo stesso Musk aveva ricoperto la direzione di quel dipartimento solo poche settimane prima. Una vera e propria pugnalata alle spalle. Trump ha poi ribadito con forza la sua posizione: "Elon sapeva bene, prima ancora di appoggiarmi così convintamente, che ero contrario all'obbligo dei veicoli elettrici. È sempre stato uno dei cardini della mia campagna: non ho nulla contro l'elettrico, ma nessuno dovrebbe essere costretto ad averne uno." Un assalto diretto, non solo a Musk, ma all'intero settore delle auto elettriche.



Sembra chiaro il suo intento di eliminare gli obblighi e, se possibile, persino i sussidi. Un tale cambio di rotta potrebbe rimettere in discussione l'intero paradigma industriale di Tesla, che ha prosperato proprio grazie agli incentivi per la transizione ecologica. Elon Musk non ha esitato a replicare, scegliendo il suo social X come cassa di risonanza per la sua veemente reazione.

"È evidente che viviamo in un Paese monopartitico: il partito dei porci che si abbuffano", ha scritto, con riferimento al nuovo maxi-disegno di legge firmato da Trump, che prevede un aumento record del tetto del debito di 5.000 miliardi di dollari. Un'accusa che suona come il sigillo di una rottura, forse questa volta, definitiva. Per Musk, il piano del presidente rappresenta un tradimento dei principi di contenimento della spesa pubblica: "È un abominio ripugnante". Se il disegno di legge dovesse passare al Senato, Musk ha dichiarato l'intenzione di fondare un nuovo partito, alternativo sia ai repubblicani che ai democratici.



Ha anche mostrato il sostegno di un sondaggio online, che evidenziava un consenso dell'80% per una terza forza politica, con lo slogan "Vox populi, vox dei". Lo scontro tra i due ha raggiunto punte sempre più surreali.

A chi gli ha chiesto se fosse possibile espellere Musk, Trump ha risposto con una leggerezza apparente: "Rimpatriarlo? Devo darci un'occhiata". Una battuta solo in superficie ironica, che il presidente ciononostante non ha smentito, alimentando ulteriormente le tensioni e trasformando la polemica in un caso politico a tutto campo. L'idea, anche solo evocata, di espellere un cittadino naturalizzato per ragioni politiche solleva interrogativi inquietanti sul clima dell'attuale amministrazione e lancia un segnale d'allarme agli ambienti economici e istituzionali, a cominciare dalla Silicon Valley, dove Musk rimane una figura centrale. Solo un anno fa, Musk era annoverato tra i sostenitori più influenti della candidatura di Trump. Ma la rottura è arrivata in fretta, complice la posizione del presidente sul futuro dell'auto elettrica e un maxi-bilancio che il CEO di Tesla ritiene fuori controllo.



Il dissidio attuale non è dunque un fulmine a ciel sereno, ma il culmine di divergenze profonde.