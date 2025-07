Le priorità cambiano nel lavoro italiano: flessibilità e benessere battono lo stipendio?

Ma quando la scelta è tra un aumento di stipendio e qualche giorno di ferie in più, la maggioranza, il 54%, opta per la retribuzione, mostrando che il compenso economico mantiene comunque un peso specifico in determinate comparazioni.

Nonostante l'aumento di stipendio non sia sempre la priorità assoluta nella scelta iniziale di un impiego, esso emerge come un fattore cruciale quando si parla di mantenere a lungo il rapporto con l'azienda. Infatti, una percentuale schiacciante del 75% dei lavoratori afferma che una retribuzione più alta li incoraggerebbe a restare nel ruolo attuale, scoraggiando la ricerca altrove.

Altri elementi che incentivano la fedeltà includono gli aumenti regolari annuali, citati dal 71%, i benefit, in particolare quelli sanitari, e più giorni di ferie, entrambi importanti per il 65%. Seguono le maggiori possibilità di avanzamento di carriera, desiderate dal 63%, e gli orari flessibili, considerati importanti dal 61%.

“Dal Workmonitor Pulse emerge una crescente motivazione dei lavoratori italiani nel negoziare le loro esigenze in azienda, valutando attentamente sia le priorità che i compromessi possibili nel percorso lavorativo", dichiara Marco Ceresa, Group CEO Randstad.

" In un periodo di incertezza economica globale e di dinamiche di mercato in evoluzione, il work-life balance si conferma in cima alle preferenze, mentre lo stress rappresenta un fattore di rottura, che nemmeno un aumento di stipendio può rendere tollerabile. Per i datori di lavoro questo è un momento chiave per ripensare a come rendere più efficienti le organizzazioni attirando, coinvolgendo e trattenendo al meglio le persone. E per questo, è sempre più importante definire e promuovere, insieme alle condizioni economiche, ambienti di lavoro stimolanti, opportunità di carriera, condizioni di flessibilità, identificando le cause di malessere ed eliminandole tempestivamente”.

Questo panorama complesso suggerisce che, nel corso della propria carriera, molti lavoratori sono portati a fare dei compromessi. Spesso, accettando un nuovo impiego, si valuta a cosa dare priorità a scapito di qualcos'altro. Tra i compromessi più comuni, spicca l'aver scelto un lavoro con una retribuzione superiore ma con uno scopo meno appagante, una realtà per il 38%.



Vicino a questa percentuale, il 37% ha fatto la scelta opposta: retribuzione inferiore per un ruolo percepito come più significativo e allineato ai propri valori. Altri hanno barattato opportunità di carriera scarse con maggiore flessibilità (35%), o una retribuzione inferiore con la stessa maggiore flessibilità (35%).

I benefit aggiuntivi alla retribuzione vengono spesso visti come un vero e proprio riconoscimento economico. Oltre la metà degli intervistati, il 55%, li preferisce addirittura a un semplice aumento. Non a caso, un quarto dei lavoratori ha già accettato un ruolo con paga base più bassa compensata da un ricco pacchetto di vantaggi. Questa leva è particolarmente efficace sui più giovani: Gen-Z e Millennials mostrano un accordo del 62% e 61% rispettivamente, ben al di sopra del 47% dei lavoratori più senior.

I benefit rappresentano anche uno strumento efficace per trattenere i dipendenti, specialmente quelli che hanno un valore economico immediato, come l'assistenza sanitaria (68%), i buoni pasto (58%) e i benefit aziendali (51%).



è interessante notare come questi ultimi siano considerati molto più importanti dai lavoratori italiani rispetto alla media globale. Meno rilevante, sebbene comunque un fattore, è il supporto per l'assistenza all'infanzia, motivo di permanenza per il 40%.

Un altro elemento cruciale per motivare la fedeltà è l'evoluzione della carriera professionale. è fondamentale per il 63% degli intervistati, un dato significativamente superiore di 11 punti rispetto alla media globale. Questa importanza si riflette maggiormente tra i Boomers e i Millennials (70% e 67%), mentre è meno sentita dai lavoratori più senior e dalla Gen-Z. Anche l'acquisizione di nuove competenze è vista come un fattore che incentiva a restare, specialmente tra i millennials (62%). A conferma della centralità delle prospettive di crescita, sei italiani su dieci sarebbero disposti a rinunciare allo smartworking pur di sviluppare le proprie competenze.

La flessibilità si conferma un criterio solidissimo nella valutazione di un posto di lavoro.



La possibilità di gestire i propri orari è addirittura più importante di un aumento di stipendio per il 58% degli italiani, con una preferenza marcata tra i giovani rispetto ai boomers (67% contro 49%). La libertà sugli orari prevale sulla libertà di scegliere il luogo di lavoro (61% vs 39%). Ciononostante, il 55% degli intervistati considera la possibilità di lavorare da casa più rilevante di una promozione. Di fronte a una richiesta di rientro in ufficio a tempo pieno, il 73% si aspetterebbe un aumento di stipendio in cambio. La flessibilità degli orari, inoltre, è un forte incentivo a rimanere in azienda per il 61%, con particolare enfasi tra lavoratrici, millennials e boomers.

Il quadro che emerge è chiaro: i lavoratori italiani stanno ridefinendo le proprie priorità. Non è più sufficiente offrire una buona retribuzione; le aziende che vogliono attirare e soprattutto trattenere i talenti devono guardare oltre. è fondamentale considerare il benessere, affrontare lo stress lavorativo e offrire flessibilità e concrete opportunità di crescita.



Definire e promuovere un ambiente di lavoro stimolante, accanto a condizioni economiche competitive, diventa quindi strategico.