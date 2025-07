La ricchezza globale supera 500.000 miliardi: il rapporto BCG rivela chi guida la crescita e la posizione dell'Italia

Questa impennata degli asset finanziari riflette in larga parte la buona performance dei mercati azionari e un generale clima di fiducia tra gli investitori.

Al contrario, gli asset reali hanno mostrato un andamento più piatto, segnando un calo marginale dello 0,4%.

Le passività, ovvero i debiti, hanno visto un lieve incremento dello 0,2%.

Il rapporto BCG lancia un messaggio chiaro: in futuro, la crescita della ricchezza non potrà più basarsi unicamente sul vento favorevole dei mercati.

Serviranno modelli di sviluppo più robusti, focalizzati sulla produttività, sull'uso strategico dei dati e sulla costruzione di relazioni profonde con i clienti. E l'Italia?

“Nel 2024 la ricchezza è cresciuta a livello globale, ma ancora una volta spinta in larga parte dalla performance dei mercati. L’Italia ha registrato una lieve flessione, che riflette questa dinamica, ma la traiettoria resta positiva”, spiega Graziano Pace, Principal di BCG.

“Il nostro Paese si conferma infatti all’ottavo posto nel ranking globale per ricchezza finanziaria, un risultato che testimonia la solidità patrimoniale di lungo periodo. Guardando avanti, la vera differenza la farà la qualità della crescita, non più solo trainata dai mercati, ma costruita su qualità della consulenza, dati e fiducia. Il consiglio ai player del settore è semplice: tornare a investire in relazioni forti e modelli di servizio evoluti, capaci di parlare anche alle nuove generazioni. È lì che si giocherà la continuità della leadership nei prossimi anni”.

Una dinamica che, come sottolinea il report, riflette la forte correlazione della ricchezza italiana con l'andamento dei mercati globali.

Ma per mantenere questa posizione e garantire una crescita sostenibile, il settore dovrà concentrarsi sulla qualità.

Non basterà più gestire gli investimenti, si dovrà offrire consulenza di valore, sfruttare i dati per comprendere meglio i clienti e costruire un rapporto di fiducia.





Questo significa investire in relazioni solide e modelli di servizio al passo con i tempi, capaci di intercettare anche le esigenze delle nuove generazioni.

È qui che si gioca la partita per la leadership futura.

Analizzando la ricchezza transfrontaliera, ovvero quella gestita al di fuori del Paese di residenza del proprietario, si nota un'accelerazione notevole.

Nel 2024, questa componente è cresciuta dell'8,7% a livello globale, superando la media annua del 6,3% del quadriennio precedente.

Il valore totale ha raggiunto i 14.400 miliardi di dollari.

Lo studio del BCG evidenzia come la crescita non sia stata uniforme in tutte le aree del mondo.

- Il Nord America si è confermato il principale motore di crescita patrimoniale nel 2024, con un incremento robusto del 14,9%.

Questo risultato è stato trainato soprattutto dalla forza dei mercati azionari statunitensi.

- La regione Asia-Pacifico ha mostrato una crescita significativa del 7,3%.





Paesi come la Cina, l'India e le nazioni dell'ASEAN hanno contribuito in modo determinante.

Le previsioni del report indicano che l'Asia-Pacifico sarà l'area che guiderà l'espansione della ricchezza finanziaria globale entro il 2029, con una proiezione di crescita annua di circa il 9% fino a quella data.

- L'Europa occidentale ha registrato un aumento più contenuto, pari allo 0,8%.

Diversi fattori hanno giocato un ruolo, tra cui il deprezzamento delle principali valute europee rispetto al dollaro USA e un contesto macroeconomico meno favorevole.

Sul fronte dei booking center, ovvero i centri finanziari dove la ricchezza transfrontaliera viene gestita, emergono dinamiche interessanti.

- Hong Kong ha messo a segno la crescita percentuale maggiore tra le piazze finanziarie internazionali, riuscendo a pareggiare la Svizzera per dimensioni totali nel corso del 2024.

- Allo stesso tempo, Singapore e gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno registrato le crescite percentuali più elevate in assoluto, rispettivamente con un balzo dell'11,9% e dell'11,1%.





- La Svizzera mantiene la sua posizione di leadership globale per valore assoluto di ricchezza gestita, con circa 2.700 miliardi di dollari.

- Nondimeno, se Hong Kong dovesse continuare a crescere a questo passo sostenuto, le stime indicano che la Svizzera potrebbe scivolare al secondo posto entro il 2029.

- Le proiezioni suggeriscono che Svizzera, Singapore e Hong Kong attrarranno oltre due terzi dei nuovi flussi di ricchezza transfrontaliera nei prossimi anni, fino al 2029.

Questo quadro complesso conferma che il panorama della ricchezza globale è in continua evoluzione, con nuove aree e centri che guadagnano peso, e sottolinea l'importanza di strategie lungimiranti che vadano oltre la semplice performance di mercato.