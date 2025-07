L'inflazione nell'Eurozona risale a giugno 2025



L'economia dell'Eurozona osserva con attenzione le ultime stime sui prezzi, che indicano un lieve incremento. L'inflazione annuale, secondo le prime rilevazioni rapide di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, si prevede raggiungere il 2,0% nel giugno 2025. Si tratta di un modesto aumento rispetto all'1,9% registrato a maggio. Questa variazione, seppur contenuta, merita un'analisi approfondita per comprendere le dinamiche sottostanti che influenzano il costo della vita e le decisioni economiche. Un piccolo balzo in avanti può avere risonanze importanti. Osservando le principali componenti che contribuiscono all'inflazione nell'area dell'euro, emerge un quadro variegato:

- I servizi si confermano la voce con il tasso annuo più elevato, atteso al 3,3% a giugno, in leggera crescita rispetto al 3,2% di maggio;

- Gli alimentari, l'alcol e il tabacco dovrebbero attestarsi al 3,1%, in lieve calo rispetto al 3,2% del mese precedente;

- I beni industriali non energetici mostrano un tasso dello 0,5%, anch'esso in leggera flessione rispetto allo 0,6% di maggio;

- L'energia, nonostante rimanga in territorio negativo, vede la sua contrazione attenuarsi: prevista al -2,7% a giugno, migliorando dal -3,6% di maggio.