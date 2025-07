Istat: i prezzi dei servizi alle imprese in Italia rallentano nel primo trimestre 2025

Le flessioni maggiori hanno riguardato le telecomunicazioni mobili (-6,0%) e le altre attività di supporto connesse ai trasporti (-4,2%).

Su base tendenziale, la crescita dei prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business ha decelerato, attestandosi al +4,0%. Nel quarto trimestre 2024, questo dato era superiore, al +4,8%.

La dinamica congiunturale è stata simile, con una variazione tendenziale leggermente meno accentuata, per i prezzi alla produzione dei servizi destinati al mercato totale, che include sia il business che i consumatori (B2C).

Approfondendo i dati del primo trimestre 2025 per il mercato business (B2B), l'incremento dello 0,4% su base congiunturale e del 4,0% su base tendenziale conferma il quadro di rallentamento rispetto al trimestre precedente (+4,8% tendenziale).

La spinta congiunturale proviene, come detto, in particolare dai prezzi delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+0,6%). All'interno di questo ambito si registrano aumenti diffusi, sebbene di entità variabile, nei diversi comparti.



Su base annua, la crescita dei prezzi di queste attività accelera, passando dal +3,5% del trimestre precedente al +4,2%.

Anche i prezzi dei servizi di noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese sono aumentati su base congiunturale dello 0,4%. Questo incremento interessa quasi tutti i sotto-settori, ad eccezione delle attività di noleggio e leasing operativo, che hanno subito un calo dello 0,7%.

In termini tendenziali, i prezzi di questo ampio gruppo di servizi mostrano una crescita che si attenua, arrivando al +4,4% rispetto al +5,1% del quarto trimestre 2024.

Per contro, i prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio hanno segnato un lieve calo congiunturale, attestandosi a -0,3%. Questa cifra è la sintesi di andamenti divergenti. In diminuzione si trovano i prezzi dei servizi di magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (-3,0%). In aumento, invece, quelli dei servizi di trasporto – con l'unica eccezione del trasporto aereo, che cala dello 0,3% – e dei servizi postali e attività di corriere (+1,7%).





La crescita tendenziale per i servizi di trasporto e magazzinaggio evidenzia un netto rallentamento, passando dal +5,4% del quarto trimestre 2024 a un ben più contenuto +2,1%.

Una diminuzione congiunturale di pari entità (-0,3%) è stata riscontrata per i prezzi dei servizi di informazione e comunicazione.

A contribuire a questo calo è stata la forte contrazione dei prezzi nel settore delle telecomunicazioni (-3,5% sul trimestre).

Nonostante questa flessione trimestrale, su base annua i prezzi dei servizi di informazione e comunicazione mostrano una crescita robusta, al 5,3%, sebbene in lieve rallentamento rispetto al 5,5% del trimestre precedente.

Considerando il mercato totale, che include sia business che consumer (B2All), nel primo trimestre 2025 i prezzi alla produzione dei servizi hanno registrato un incremento congiunturale dello 0,4% e una crescita tendenziale del 3,8%. Questo dato segna una decelerazione rispetto al +4,5% registrato nel quarto trimestre 2024.