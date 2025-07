Il grande addio di Mediolanum a Mediobanca: un cambio degli equilibri finanziari

Questo pacchetto, equivalente al 3,5% del capitale di Mediobanca, rappresenta un pezzo importante del puzzle. La gestione dell'operazione è affidata a Morgan Stanley, che opera come unico bookrunner. La vendita giunge dopo un periodo di notevole crescita per il titolo Mediobanca, il quale ha registrato un aumento del 44% dall'inizio dell'anno, raggiungendo i 19,73 euro per azione.

La holding della famiglia Doris, Finprog, che detiene lo 0,96% ed è al di fuori del patto di consultazione, non ha ancora comunicato se parteciperà alla vendita.

L'uscita del gruppo Mediolanum incide profondamente sugli accordi di consultazione che finora raggruppavano l'11,6% del capitale di Mediobanca. Mediolanum era, infatti, il principale socio di questo accordo. Questo passo arriva in un momento di grande fermento per la banca d'affari milanese.

Non è la sola a lasciare l'orbita di Mediobanca; anche altre realtà, come i Pittini e Vittoria Assicurazioni, hanno annunciato disimpegni.



C'è anche attesa per la possibile uscita di Gavio. Questi movimenti disegnano un quadro di mutamenti profondi nella compagine azionaria della banca.

Il futuro di Mediobanca è al centro di una grande attenzione, specialmente per l'Offerta Pubblica di Scambio (OPS) lanciata dal Monte dei Paschi (MPS). In questo scenario, Mediobanca ha presentato un aggiornamento del suo piano industriale fino al 2028, una vera e propria strategia di difesa e rilancio. Il piano è ambizioso e punta a risultati finanziari significativi:

- I ricavi sono previsti superare i 4,4 miliardi di euro, con una crescita del 20% nel triennio e un aumento medio annuo del 6%. - L'utile netto è stimato a 1,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 45% nel triennio. - L'utile per azione (EPS) dovrebbe raggiungere i 2,4 euro, con una crescita media annua del 14%. - L'utile netto ordinario è atteso a 1,7 miliardi di euro, un +30% nel triennio. - L'utile per azione ordinario si prevede a 2,1 euro, con un aumento annuo del 9%.





La banca ha inoltre delineato una generosa remunerazione per gli azionisti, prevedendo di distribuire 4,9 miliardi di euro in tre anni. Di questa somma, 4,5 miliardi saranno destinati a dividendi, mentre la parte restante verrà impiegata in operazioni di buyback. La politica di payout è fissata al 100% degli utili ordinari, interamente in contanti.

Ci si chiede, dunque, chi acquisirà il prestigioso pacchetto di azioni Mediobanca messo sul mercato da Mediolanum. La vendita è rivolta agli istituzionali, e tra i sostenitori dell'OPS di MPS si assiste a una vera corsa per assicurarsi il successo dell'offerta. L'approvazione finale della Consob è attesa per il 2 luglio, data che potrebbe dare il via all'operazione già a inizio luglio. La decisione di Mediolanum, oltre a generare una cospicua plusvalenza, le permette di rimanere fuori dalla battaglia per il controllo di Mediobanca. Questo la esime da posizioni che potrebbero scontentare il governo, il quale ha mostrato chiaro favore all'operazione lanciata da MPS su Piazzetta Cuccia sin dalle prime fasi.