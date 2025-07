Il dibattito delle banche centrali a Sintra svela l'incertezza globale, mercati sotto esame

Questo appuntamento assume un’importanza capitale in un momento in cui le tensioni geopolitiche si riflettono prepotentemente sull'economia. L'amministrazione dell'allora presidente Donald Trump negli Stati Uniti ha continuato a tenere banco con la sua proposta di legge "One, Big, Beautiful Bill", bloccata al Senato nonostante la spinta a vederla approvata prima della festività dell'Indipendenza, il 4 luglio. In parallelo, le scadenze relative alle sue tariffe di "Liberation Day" hanno continuato a incombere sulle negoziazioni commerciali. Un episodio significativo ha visto Trump definire il Giappone "viziato" mentre un accordo commerciale tra le due nazioni restava un miraggio. Il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, aveva avvertito di possibili notifiche di tariffe molto più elevate per alcuni Paesi. Nonostante queste frizioni, i mercati azionari asiatici hanno mostrato un quadro generalmente positivo. Con l'unica eccezione del Nikkei giapponese, gli indici di riferimento in Corea del Sud e a Taiwan hanno registrato rialzi superiori all'1,4%.



Nuove rilevazioni, come l'indice Tankan della Banca del Giappone e il Caixin PMI cinese, hanno suggerito che le maggiori economie dell'Asia, almeno per ora, stavano superando la tempesta delle tariffe. Il sentiment in Europa appare più cauto: i futures dell'Euro Stoxx 50 indicavano un'apertura piatta, mentre quelli del DAX tedesco erano in lieve rialzo dello 0,1%. I futures sui titoli azionari statunitensi, gli S&P 500 e-minis, hanno segnato un calo dello 0,1%. In questo contesto, l'euro ha continuato la sua corsa vincente, pronto a registrare il decimo giorno consecutivo di guadagni contro il dollaro statunitense. Ha raggiunto quota 1,1808 dollari, un livello che non si vedeva da settembre 2021. Questa forza della moneta unica testimonia una dinamica peculiare nel mercato valutario, forse riflettendo un'accresciuta fiducia o un riposizionamento degli investitori in risposta alle diverse politiche economiche globali e alle incertezze che caratterizzano il futuro prossimo. Il quadro economico rimane quindi un intricato mosaico di decisioni politiche, risposte del mercato e dinamiche valutarie, tutte da seguire con attenzione.