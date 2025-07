HCOB PMI Manifatturiero Eurozona: a giugno segnali contrastanti

I nuovi ordini totali si sono stabilizzati a giugno, ponendo fine a una flessione che durava da ben 37 mesi. Anche le vendite verso l'estero, che includono gli scambi interni all'Eurozona, sono rimaste invariate, interrompendo un trend negativo che proseguiva ininterrottamente da marzo 2022. Nonostante questi segnali di stabilizzazione della domanda, sia interna che estera, le aziende continuano a mostrare cautela sul fronte occupazionale. La riduzione del personale è proseguita per il venticinquesimo mese consecutivo, con un tasso di perdita di posti di lavoro leggermente superiore a quello di maggio.

L'attività di acquisto delle imprese manifatturiere è anch'essa diminuita a giugno, sebbene la contrazione sia stata la meno marcata degli ultimi tre anni. Questo calo riflette in parte gli sforzi in corso per ridurre le scorte esistenti. Le giacenze di acquisto, infatti, hanno registrato diminuzioni mensili senza interruzioni da febbraio 2023. Un dato in controtendenza rispetto ai mesi precedenti riguarda i tempi di consegna dei fornitori, che sono peggiorati per la prima volta da gennaio, nonostante la domanda di beni manifatturieri rimanga debole.



Sul fronte dei prezzi, i costi di acquisto hanno continuato a diminuire per il terzo mese consecutivo. Questa flessione dei costi ha portato a una modesta riduzione dei prezzi medi di vendita applicati dalle aziende dell'area dell'euro.

La mappa delle performance nazionali all'interno dell'Eurozona è molto variegata. - Irlanda e Grecia hanno continuato a mostrare i miglioramenti più significativi nelle condizioni operative;

- Spagna e Paesi Bassi hanno anch'essi registrato un rafforzamento della loro attività manifatturiera, con i Paesi Bassi che hanno visto la ripresa più rapida da maggio 2024;

- Austria, Italia e Francia hanno riportato un peggioramento delle condizioni del settore, e in questi paesi il calo è stato più veloce;

- Anche la Germania ha segnalato una contrazione a giugno, ma la velocità della flessione è stata solo marginale e la minore da agosto 2022.

Malgrado le continue sfide e i tagli all'occupazione e agli acquisti, l'ottimismo delle imprese riguardo alle prospettive future ha continuato a migliorare.



Dopo una battuta d'arresto ad aprile, la fiducia sulla crescita della produzione nei prossimi dodici mesi ha toccato a giugno il livello più alto degli ultimi oltre tre anni, superando nettamente la media di lungo termine. Questo sentimento positivo suggerisce la speranza di una futura ripresa, anche se i dati attuali dipingono ancora un quadro di settore in difficoltà ma con alcuni, seppur fragili, segnali di stabilizzazione.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, "Il settore manifatturiero mostra segnali di una certa stabilizzazione. Per il quarto mese consecutivo le aziende hanno aumentato lievemente la loro produzione, gli ordini ricevuti hanno terminato di diminuire e i tempi di consegna leggermente più lunghi indicano inoltre che la domanda sta aumentando leggermente. Sullo sfondo di numerose incertezze (i dazi statunitensi, la crisi in Medio Oriente e la guerra in corso della Russia contro l'Ucraina) questo può certamente essere osservato come un segno di resilienza. Tutto ciò è però anche attribuibile al fatto che, dopo anni di recessione, il ciclo economico solitamente dopo un po’ cambia tendenza in quanto i vecchi macchinari devono essere sostituiti, le auto non possono più essere riparate, e la necessità di modernizzazione delle fabbriche non può essere ulteriormente rimandata.

È incoraggiante osservare come quattro degli otto paesi dell'eurozona monitorati dall’indagine PMI siano ora in crescita. La Germania non è una di queste, ma la situazione qui è comunque leggermente migliorata. Francia, Italia e Austria stanno tuttavia frenando l’espansione dell'eurozona, poiché la loro recessione si è recentemente aggravata. Se la Germania inizierà a crescere, cosa che riteniamo probabile, per il pacchetto di espansione varato del nuovo governo, questi paesi potrebbero ricevere una spinta positiva, considerato che la Germania è la loro principale destinazione di esportazione. Tra le aziende manifatturiere si può osservare un grado di ottimismo relativamente alto. A giugno, questo indicatore è salito al livello maggiore da febbraio 2022. Questo miglioramento della fiducia è in parte dovuto alla Germania, dove le aspettative di produzione del prossimo anno sono salite ai massimi di 40 mesi. L'ottimismo è migliorato anche in Spagna, mentre la fiducia è leggermente diminuita in Francia e in Italia. Questo è in linea con il contesto generale, con una crescita in Spagna, mentre in Francia e in Italia il settore manifatturiero è in contrazione ".









Classifica PMI Manifatturiero per Paese a giugno





- Irlanda: 53.7 (massimo in 37 mesi);

- Grecia: 53.1 (minimo in 4 mesi);

- Spagna: 51.4 (massimo in 6 mesi);

- Paesi Bassi: 51.2 (massimo in 13 mesi);

- Germania: 49.0 (flash 49.0 e massimo in 34 mesi);

- Italia: 48.4 (minimo in 3 mesi);

- Francia: 48.1 (flash 47.8 e minimo in 4 mesi);

- Austria: 47.0 (minimo in 2 mesi).