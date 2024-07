HCOB PMI Manifatturiero Italia: a continua la contrazione

L'Indice HCOB PMI (Purchasing Managers' Index TM) sul Settore Manifatturiero Italiano, un indicatore composito a una cifra della prestazione del settore manifatturiero derivato da indicatori relativi a nuovi ordini, produzione, occupazione, tempi di consegna dei fornitori e scorte di acquisto, è salito appena da 45.6 di maggio a 45.7 di giugno.

Condizioni operative peggiorate

Considerata la variazione minima dell’indice principale, le condizioni operative sono peggiorate di nuovo in modo sostanziale. Produzione e scorte di acquisti a giugno hanno mostrato maggiori contrazioni, controbilanciando ampiamente le influenze positive degli altri tre indici che compongono il PMI principale. Dai dati raccolti, i volumi di produzione del settore mostrano un declino che va di pari passo al rallentamento del mercato. Il tasso di contrazione è stato notevole ed il più elevato in sette mesi. La domanda di beni manifatturati in Italia ha continuato a deteriorarsi alla fine del trimestre, con un nuovo rapido calo dei nuovi ordini. Tra i commenti che mostrano condizioni di mercato sfavorevoli, le aziende partecipanti all’indagine hanno collegato la flessione all'esitazione dei clienti. La domanda è apparsa debole a livello internazionale con i nuovi ordini esteri diminuiti a un ritmo storicamente elevato. A giugno, le aziende hanno ridotto le quantità di acquisti in modo sostanziale, e al tasso più rapido di quest'anno ancora in corso. Il campione monitorato ha menzionato le minori necessità di scorte aggiuntive di fattori produttivi optando quindi per una riduzione dei costi di magazzino. Inoltre, la riduzione dell’acquisto dei fattori produttivi è stata netta e accelerata fino a raggiungere il valore più alto in sei mesi, con le imprese che hanno collegato l'ultimo calo a una riduzione intenzionale delle scorte. Per le aziende che hanno acquisito beni produttivi, i tempi medi di consegna si sono nuovamente ridotti. Sebbene marginale, l'ultimo miglioramento è stato il quinto consecutivo su base mensile. Le aziende che partecipano all’indagine hanno attribuito il miglioramento alla maggiore capacità operativa dei fornitori e alla disponibilità di materiali.