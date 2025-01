In arrivo saldi invernali, italiani pronti alla spesa





I saldi invernali stanno per iniziare. Domani, la Valle D'Aosta darà il via alle vendite di fine stagione, seguita da tutta Italia a partire da sabato 4 gennaio. Un sondaggio di Ipsos per Confesercenti rivela che i consumatori sono molto interessati: il 46% ha già deciso di acquistare qualcosa, e un altro 50% valuterà le offerte. Questo dimostra quanto siano ancora importanti gli sconti di fine stagione per i consumatori italiani.

Budget e preferenze di acquisto

Il 59% degli intervistati ha stabilito un budget per i saldi, spendendo in media 218 euro a famiglia. Questo budget sale nel Centro Italia, arrivando quasi a 263 euro, e tra gli over 34, con quasi 239 euro.