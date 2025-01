Il Presidente Mattarella nel discorso ha parla di economia delle disuguaglianze, globali e italiane

443 miliardi di dollari, e quelle destinate alla lotta contro il cambiamento climatico, stanziate alla COP29 di Baku, che risultano essere ben otto volte inferiori. Questo divario, ha spiegato il presidente, è particolarmente preoccupante considerando la frequenza e l'intensità con cui i disastri naturali colpiscono il pianeta. Ha sottolineato come tali eventi non possano più essere considerati come semplici emergenze, ma necessitino di interventi strutturali e preventivi per mitigare i danni.

Mattarella ha poi spostato l'attenzione sulla disuguaglianza sempre più marcata tra ricchi e poveri, un problema che si riflette anche nella situazione italiana. Ha evidenziato come, nonostante le scoperte mediche che offrono nuove speranze per alcune malattie, molti cittadini si trovino a dover affrontare lunghe liste d'attesa per l'accesso al sistema sanitario nazionale.

Molti, inoltre, rinunciano alle cure ”perché privi dei mezzi necessari”, ha detto il presidente. Il divario si manifesta anche nelle differenze regionali, con disparità nell'offerta dei servizi tra il Nord e il Sud del Paese, e nel mondo del lavoro, dove, a fronte di dati positivi sull'occupazione, persiste un problema di precarietà, salari bassi e ricorso alla cassa integrazione per molti lavoratori.

Un altro tema toccato dal presidente è stata la situazione giovanile. Il capo dello stato ha sottolineato come molti giovani vivano in un contesto di incertezza, con problemi di dipendenza dall'alcol e dalle droghe che portano spesso a fenomeni di violenza. Ha però voluto ricordare anche l'entusiasmo, la creatività e la generosità che li caratterizzano, invitando ad “ascoltare il loro disagio” e a “dare risposte concrete alle loro esigenze e alle loro aspirazioni”.

In sostanza, il discorso di Mattarella ha offerto un quadro complesso della situazione globale e nazionale. Il presidente ha voluto stimolare una riflessione sulle disuguaglianze e sulla necessità di interventi concreti per ridurle, affrontando le difficoltà attuali con uno sguardo rivolto al futuro e alle esigenze delle nuove generazioni. Il discorso del presidente ci ha invitato ad essere uniti e collaborativi per affrontare le sfide che si presentano al paese, a cominciare da quelle che riguardano i nostri giovani.