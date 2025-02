Unicredit entra nella partita Generali: un investimento opportunistico?





Unicredit si sarebbe aggiunta alla contesa per il controllo di Generali. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, la banca italiana avrebbe acquisito una partecipazione del 4-5% nella compagnia assicurativa triestina. Questa mossa, descritta come "opportunistica", sfrutta l'attuale valore elevato delle azioni Generali, che hanno recentemente superato i 30 euro, raggiungendo i massimi dal 2007. La crescita del titolo è anche alimentata dalla battaglia per il controllo tra gli azionisti. L'interesse di Unicredit arriva in un momento di grande fermento nel settore, con la recente offerta pubblica di scambio di MPS su Mediobanca.