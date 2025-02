Trump applica pesanti dazi su Canada, Messico e Cina, cosa succederà nel mondo economico?

" Il Canada e il Messico subiranno tariffe del 25%, mentre la Cina del 10%. Questa mossa è particolarmente rischiosa. Gli Stati Uniti, infatti, registrano un significativo deficit commerciale con il Messico. Anche il Canada presenta un surplus, seppur minore. Quindi, le ritorsioni potrebbero rivelarsi più dannose per gli USA. Il Primo Ministro canadese Justin Trudeau ha confermato la preparazione di contromisure: "Siamo pronti a rispondere – una risposta mirata, energica ma ragionevole e immediata." Trudeau ha anche avvertito i cittadini canadesi di possibili difficoltà economiche. Chrystia Freeland, ex ministro delle Finanze canadese, ha proposto addirittura di tassare pesantemente i veicoli Tesla come ritorsione.

Le lobby imprenditoriali statunitensi avevano sperato in un approccio più morbido da parte di Trump, temendo conseguenze negative sulle catene di approvvigionamento e sui prezzi dei beni. La Casa Bianca ha smentito le voci di un possibile rinvio delle tariffe a marzo, definendole "false". Trump, invece, sembra preferire la strategia di imporre prima i dazi e poi negoziare, come già avvenuto con la Colombia. Questa tattica gli permette di trattare da una posizione di forza. La situazione è tesa e il rischio di una escalation è concreto. I primi cinque paesi coinvolti sono: 1. Stati Uniti 2. Canada 3. Messico 4. Cina 5. Colombia (coinvolta in un precedente accordo) La decisione di Trump di applicare immediatamente i dazi aumenta notevolmente la possibilità di una guerra commerciale globale.

Le reazioni dei paesi coinvolti saranno cruciali per comprendere l'evolversi di questa delicata situazione economica internazionale. La pressione sulle catene di fornitura è destinata a crescere, così come l’incertezza nei mercati.