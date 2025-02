Le società di Borsa Italiana più shortate

Le posizioni nette corte sono un indicatore sintetico che riassume le posizioni corte sulle azioni e gli strumenti finanziari derivati, al netto delle posizioni lunghe. Questi dati sono disponibili sul sito internet della Consob e rappresentano la fonte ufficiale e affidabile per le informazioni sulle PNC. Sono oggetto di pubblicazione le PNC che raggiungono o superano la soglia dello 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata. In generale, le PNC forniscono una visione complessiva sulle strategie di investimento adottate dagli operatori di mercato e possono essere utilizzate come strumento di analisi per gli investitori. Tuttavia, è importante notare che le PNC non rappresentano necessariamente un indicatore di performers di una società, ma piuttosto una misura della volatilità del mercato e della confidenza degli investitori.

Le prime 5 società più shortate

Di seguito è riportata la classifica delle prime 5 società più shortate, in base ai dati disponibili sulla Consob: - Saipem: 2 PNC sul 3,63% del capitale - Cnh Industrial: 4 PNC sul 3,10% del capitale - illimity: 3 PNC sul 2,73% del capitale - Bio-On: 2 PNC sul 2,59% del capitale - Eurogroup Laminations: 2 PNC sull'1,92% del capitale