Italia: crescita lenta e debito in salita nel 2025 secondo l'OCPI della Cattolica

Il 2024, invece, dovrebbe chiudersi con una crescita economica più robusta, stimata tra lo 0,6% e lo 0,7% del PIL. Secondo il report dell'OCPI, questo scenario "non causerebbe problemi per il rispetto delle regole europee", eccetto per un ritardo di un anno nella riduzione del deficit sotto il 3%. Il direttore dell'OCPI, Carlo Cottarelli, ha dichiarato all'ANSA che "non servirà una manovra" per affrontare la situazione. Tuttavia, ha sottolineato alcuni potenziali rischi per la crescita economica, come l'aumento dei dazi USA e l'esito delle elezioni tedesche. L'OCPI suggerisce che un possibile contenimento del deficit potrebbe derivare da una scelta del Governo di non utilizzare le entrate derivanti dal concordato preventivo biennale per ridurre l'IRPEF.

La crescita economica italiana prevista per il 2025 è dunque modesta, accompagnata da un aumento del debito pubblico. Sebbene l'OCPI ritenga che la situazione non metta a rischio l'adesione alle regole europee, i rischi legati alle politiche internazionali e alle decisioni di politica economica interna rimangono. Il dato chiave è la crescita dello 0,4% nel 2025, in netto contrasto con la crescita attesa del 2024, compresa tra 0,6% e 0,7%. Il deficit pubblico peggiora, passando dal 3,3% al 3,6% del PIL, e il debito pubblico aumenta di 1,5 punti percentuali, arrivando a quota 138,4%.