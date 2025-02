Il crollo di Nvidia: DeepSeek e il futuro incerto dell'AI nelle Borse mondiali

Nessuno si aspettava DeepSeek e la sua capacità di fare ciò che fa OpenAI, ma con chip apparentemente più economici e meno potenti. Non si trattava di una minaccia diretta a colossi come OpenAI, Microsoft e Google, ma piuttosto di una messa in discussione della solidità delle difese competitive di aziende come Nvidia e Microsoft. L'ottimismo degli investitori sull'AI generativa e sul suo impatto sui profitti aziendali e sulla produttività dell'economia statunitense aveva finora alimentato l'ascesa dei titoli Big Tech. Nvidia, ad esempio, aveva registrato un'impennata negli ultimi anni grazie alle previsioni di massicci investimenti in suoi chip da parte di aziende come Microsoft e Meta Platforms.

Secondo un rapporto di Research Affiliates, il segmento dei "picks and shovels" (fornitori di strumenti fondamentali) della catena di AI – come Nvidia – ha finora avuto successo.

"Ma i veri campioni – i Google e Apple del boom dell'AI – saranno le aziende che svilupperanno le 'killer app' ancora da scoprire," continua il rapporto.

L'indice S&P 500, fortemente concentrato sulle Big Tech a causa della loro enorme capitalizzazione, è cresciuto vertiginosamente negli ultimi anni grazie ad aziende come Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla. I piani di spesa delle quattro principali aziende tecnologiche (Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft) rimangono solidi, nonostante l'emergere di modelli a basso costo come quello di DeepSeek. Si aspetta una crescita degli investimenti del 25% quest'anno, raggiungendo i 280 miliardi di dollari.