NewPrinces ufficializza l'acquisizione Carrefour Italia: nasce il gigante del food da 7 miliardi di euro



La decisione, presa ai sensi dell’Articolo 6(1)(b) del Merger Regulation, conferma l’assenza di criticità concorrenziali che avrebbero richiesto un’istruttoria più approfondita. L’integrazione completa degli asset retail NewPrinces con la rete di distribuzione di Carrefour Italia risponde all'ambizioso piano strategico del Gruppo, volto a rafforzare la presenza nel mercato domestico. L’obiettivo primario è accelerare la convergenza fra il canale industriale e quello distributivo. Con questa acquisizione Carrefour Italia, NewPrinces si posiziona come il secondo Gruppo agroalimentare italiano per fatturato e diviene il primo operatore food & beverage in Italia per numero di occupati. Si parla di 13.000 operatori diretti nel Paese e oltre 18.000 a livello globale, a cui si aggiungono 11.000 persone impiegate nelle attività accessorie. Questa operazione avrà un impatto economico e finanziario estremamente positivo sui risultati consolidati del Gruppo attesi per il 31 dicembre 2025. Le proiezioni preliminari indicano che l’utile netto consolidato di NewPrinces supererà i 700 milioni di euro, includendo gli effetti generati da questa business combination.



Di conseguenza, il patrimonio netto di Gruppo dovrebbe superare Euro 1,1 miliardi alla fine dell’esercizio 2025. La posizione finanziaria netta (PFN) di Gruppo, escludendo l’impatto IFRS 16, beneficerà del successo della recente IPO di Princes Group plc e del closing dell’operazione odierna. Si prevede un miglioramento superiore a Euro 300 milioni rispetto ai dati consolidati del 30 settembre 2025, a riprova della accresciuta solidità operativa e patrimoniale della nuova struttura. La leadership prevede che, entro la chiusura dell’esercizio 2025, il Gruppo possa raggiungere una posizione finanziaria netta positiva (net cash) compresa tra Euro 150 milioni ed Euro 200 milioni, sempre escludendo gli effetti IFRS 16. Questo valore tiene già in considerazione il pagamento di Euro 120 milioni previsto entro fine anno per l’acquisizione di Plasmon. Se si considera l’impatto IFRS 16, sia del perimetro esistente di NewPrinces sia di Carrefour Italia, la posizione finanziaria netta consolidata è attesa tra Euro -150 milioni ed Euro -200 milioni.



In ogni scenario, la PFN mostra un netto miglioramento, considerando che le acquisizioni di Carrefour Italia e Plasmon contribuiranno, già nel 2026, a un incremento dell’EBITDA stimato in oltre Euro 200 milioni. Prima del closing, Carrefour ha effettuato un significativo intervento di liquidità. È stata eseguita una cash injection di circa Euro 530 milioni per coprire debiti infragruppo e altre passività. Inoltre, è stata versata un'ulteriore cash injection di circa Euro 245 milioni, leggermente superiore rispetto alla stima iniziale di Euro 237 milioni, destinata a un piano di investimenti precedentemente concordato. Il totale di liquidità investita da Carrefour in Carrefour Italia supera quindi i 775 milioni di euro. Questa iniezione di capitale, combinata ai 200 milioni di euro forniti da NewPrinces, permette a Carrefour Italia di presentare una posizione finanziaria netta positiva che oltrepassa i 400 milioni di euro.

Angelo Mastrolia, Presidente di NewPrinces Group ha dichiarato: “Il perfezionamento di questa operazione segna per il nostro Gruppo un passaggio di portata strategica.

Con l’ingresso di Carrefour Italia, NewPrinces Group raggiunge una dimensione senza precedenti, con ricavi consolidati pari a circa 7 miliardi di Euro e un profilo patrimoniale che, entro fine anno, prevediamo superiore a 1,1 miliardi di Euro, accompagnato da una posizione finanziaria netta positiva compresa tra 150 e 200 milioni di Euro su base ex IFRS 16. Questi risultati rafforzano ulteriormente la solidità del nostro modello industriale e confermano la validità delle operazioni realizzate nel corso dell’anno: dall’IPO di Princes Group, all’acquisizione di Diageo Operations Italy, fino a Carrefour Italia, insieme alle operazioni che completeremo entro il 2025, come l’acquisizione di Plasmon, generando valore significativo e sostenibile per tutto il Gruppo.

L’integrazione di Carrefour Italia rappresenta per noi anche un’opportunità concreta per rafforzare un elemento fondamentale della nostra identità: il rapporto tra industria e retail.

La nostra storia nasce dall’industria alimentare e conosciamo in profondità le esigenze di chi produce. Per questo ci impegneremo a garantire un approccio equo, trasparente e collaborativo con tutti i fornitori di Carrefour Italia, valorizzando il lavoro delle filiere e assicurando stabilità, correttezza e partnership di lungo periodo.

Siamo inoltre pienamente consapevoli delle aspettative dei consumatori italiani, che chiedono qualità, convenienza e sicurezza. Il nostro obiettivo è rispondere con fatti concreti, rafforzando l’assortimento, migliorando l’esperienza di acquisto e garantendo standard elevati lungo tutta la catena del valore. Le famiglie italiane saranno al centro delle nostre scelte, con l’impegno a offrire prodotti migliori, prezzi corretti e una presenza sul territorio ancora più solida e vicina alle comunità locali.

Questa operazione rappresenta anche l’occasione per integrare una rete distributiva capillare con le nostre competenze industriali, aprendo nuove opportunità in termini di efficienza, sviluppo prodotti, innovazione e posizionamento competitivo.

Stiamo costruendo un Gruppo integrato e moderno, allineato ai più alti standard europei, capace di generare crescita robusta tanto nel retail quanto nell’industria. È l’inizio di un nuovo capitolo che rafforzerà ulteriormente il ruolo del nostro Gruppo e consoliderà un modello di sviluppo orientato al futuro”.

A seguito del closing, le società incluse nel perimetro dell'operazione hanno cambiato denominazione:

- Carrefour Italia SPA è diventata Princes Retail SPA;

- Carrefour Finance S.R.L. è diventata Princes Finance SPA;

- Carrefour Property S.R.L. è diventata Princes Property SPA;

- La denominazione di G.S. SPA rimane invariata.

L’acquisizione Carrefour Italia è un passo fondamentale nella trasformazione strategica di NewPrinces, storicamente concentrata sulla produzione industriale nel settore "food & beverage", verso un modello pienamente integrato. Questo modello combina produzione, distribuzione e un contatto diretto con il consumatore.



Grazie a questa importante mossa, NewPrinces potrà:

- accedere direttamente al consumatore finale, rafforzando il proprio presidio lungo la catena del valore;

- ottimizzare le sinergie tra produzione e distribuzione, migliorando l'efficienza logistica e riducendo i costi operativi;

- valorizzare il portafoglio di brand esistenti del Gruppo all’interno della rete retail;

- sviluppare nuove piattaforme omnicanale per la vendita e il delivery di prodotti freschi e confezionati;

- rafforzare la propria posizione in mercati chiave a livello europeo, partendo da un’infrastruttura solida e radicata sul territorio italiano.

Questa integrazione verticale food & beverage Italia permetterà al Gruppo di proporre un’offerta coerente e sostenibile, focalizzata sulla qualità, in linea con le tendenze emergenti del consumo moderno. Il piano industriale per gli asset retail NewPrinces prevede il mantenimento delle insegne Carrefour per un periodo massimo di tre anni, fino alla fine del 2028. Ciò serve a garantire una transizione fluida e la continuità operativa per consumatori, dipendenti e fornitori.



Parallelamente, sarà avviato un processo graduale di rebranding dei punti vendita, che vedrà il ripristino della storica insegna “GS”. Questo piano di implementazione sarà articolato per aree geografiche. La rete di Carrefour Italia, con oltre 1.000 punti vendita distribuiti nelle principali regioni italiane, costituisce un’infrastruttura commerciale strategica per il rafforzamento del presidio territoriale del Gruppo. Il piano di sviluppo definito da NewPrinces per Carrefour Italia include la modernizzazione dei punti vendita e il rilancio del marchio GS con un nuovo posizionamento. Sarà accelerato il piano di aperture, espandendo sia i negozi diretti sia quelli gestiti in partnership tramite "operating lease".

Un altro pilastro è l’integrazione operativa con la piattaforma logistica di NewPrinces, che vanta oltre 600 mezzi refrigerati. Questa sinergia è fondamentale per potenziare la distribuzione nel canale Ho.Re.Ca. e nei servizi di home delivery, compresa la crescita del marchio Docks cash & carry.