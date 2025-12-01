La chiusura del FTSE MIB a Milano: perché il crollo di Monte dei Paschi di Siena non ha fermato UniCredit



Un comparto che ha risentito particolarmente del mutato clima geopolitico è stato quello della difesa. La speranza per un potenziale progresso nelle trattative di pace in Ucraina ha innescato una vendita sui titoli che beneficiano degli scenari di conflitto. Leonardo ha registrato una delle performance peggiori del listino, precipitando del 2,6%. Ciononostante, l’attenzione si è concentrata soprattutto sul sistema bancario, dove le notizie legali hanno amplificato le pressioni di mercato. La Banca Monte dei Paschi di Siena ha continuato la sua spirale negativa, toccando il terzo ribasso consecutivo. L'istituto senese ha ceduto il 2,9% del suo valore. Questa marcata perdita è coincisa con l'apertura di un'indagine da parte dei procuratori che si concentra su presunti illeciti, tra cui la manipolazione di mercato e l'ostruzione legati al processo della sua acquisizione di Mediobanca. Nonostante il contesto turbolento e il suo ruolo nell'indagine, Mediobanca ha chiuso la seduta in territorio positivo, segnando un modesto guadagno dello 0,1%.



L'analisi azioni Milano conferma che il sentiment negativo ha influenzato gran parte del settore finanziario tradizionale. Anche nomi di spicco hanno ceduto terreno. - Intesa Sanpaolo ha perso lo 0,2%;

- L'assicurativo Generali è sceso dell’1%. Eppure, in questa cornice di ritirata, c'è chi ha saputo brillare. UniCredit si è distinta in controtendenza, avanzando con un guadagno robusto dell'1,1%. La performance evidenzia come gli investitori stiano operando una selezione chirurgica, privilegiando quegli istituti bancari considerati più solidi o con prospettive di crescita specifiche. Il quadro settoriale si è completato con una direzione incerta per l'automotive e un supporto fondamentale dai prezzi delle materie prime. I titoli delle auto hanno mostrato un andamento misto. La prestigiosa Ferrari ha perso lo 0,7%, ma il gruppo Stellantis è riuscito a chiudere in lieve rialzo dello 0,3%. Infine, l'incremento dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali ha fornito un sostegno essenziale per il settore energetico.



Eni ha aggiunto lo 0,3% al suo valore, dimostrando l'importanza delle dinamiche globali delle commodity

- per le grandi aziende del settore. La seduta si è chiusa con il FTSE MIB in ripiegamento, riflesso di un mercato che sta cercando nuove basi dopo un mese eccezionalmente forte.