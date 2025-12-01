HCOB PMI manifatturiero eurozona: a novembre rallenta e svela l’indebolimento domanda B2B



L'indice ha registrato l’ennesimo peggioramento delle condizioni operative per le aziende manifatturiere in quasi tutti i paesi dell’unione monetaria.

La principale pressione negativa è arrivata dall’indice dei nuovi ordini, la componente più importante del PMI manifatturiero. Dopo una fase di apparente stabilità in ottobre, il volume di nuovi lavori ricevuti ha subito una battuta d'arresto. Questo indebolimento domanda B2B è un campanello d'allarme per le imprese: le vendite estere, in particolare, restano un problema significativo, registrando una flessione per il quinto mese consecutivo. Ciononostante, la crescita della produzione manifatturiera è stata sostenuta. L'espansione, che ha esteso a nove mesi consecutivi il periodo positivo, è stata comunque la più debole e marginale registrata durante l’attuale fase di ripresa.

L'aumento del volume di produzione è stato in parte supportato dalla riduzione degli ordini arretrati in fase di lavorazione. Questi sono calati ancora una volta a novembre e lo hanno fatto a un tasso più rapido.



L’ultima indagine ha inoltre evidenziato segnali di una politica di riduzione dei costi più aggressiva, con un aumento dei tagli occupazionali, degli acquisti e una diminuzione delle scorte rispetto a ottobre. I tagli del livello occupazionale sono risultati i più elevati da aprile, mentre le scorte di prodotti finiti sono calate con il margine più alto in quasi quattro anni e mezzo.

Il dato aggregato per l'area euro nasconde differenze notevoli tra i paesi membri. Si è assistito a un forte contrasto tra i giganti economici e le nazioni più piccole.

Mentre Germania e Francia, le due maggiori economie dell'area euro, hanno visto i rispettivi valori PMI scendere ai minimi degli ultimi nove mesi, sprofondando sempre più al di sotto della soglia critica, l'attività manifatturiera è migliorata altrove.

L’indagine di novembre ha osservato una maggiore crescita a livello nazionale: Austria e Italia hanno registrato nuovi miglioramenti nelle condizioni del settore manifatturiero; Spagna e Grecia hanno mantenuto espansioni, seppur a ritmi più contenuti.



La ripresa nei Paesi Bassi è stata pari a quella di ottobre e l'Irlanda è stata la nazione a riportare le prestazioni migliori, registrando un tasso di crescita moderato, il migliore in quattro mesi.

Nonostante gli ultimi dati suggeriscano un allentamento della pressione relativa alla domanda, a novembre i tempi di consegna dei fornitori si sono allungati al livello più elevato da ottobre 2022. Le aziende intervistate hanno riportato carenze di materiale presso i fornitori e difficoltà nell'acquisire articoli provenienti da mercati internazionali.

In questo contesto di intensificazione della pressione sulla catena di approvvigionamento, si è registrato un netto aumento dei costi di acquisto per le aziende manifatturiere dell'eurozona. Il tasso di inflazione dei costi è stato il più alto da marzo, interrompendo un periodo di relativa stabilità media registrata per i prezzi medi di acquisto da inizio anno. Comunque, l'ultimo aumento è rimasto ben al di sotto della tendenza media storica.

Però, le imprese hanno faticato a trasferire questi aumenti sul mercato.



I prezzi applicati per i beni dell'area euro sono diminuiti, segnando il sesto calo negli ultimi sette mesi. Questo indica un limitato potere decisionale nel fissare i prezzi tra le aziende del settore manifatturiero eurozona. Guardando al futuro, le aziende manifatturiere hanno riportato maggiore ottimismo per i prossimi 12 mesi, con un livello complessivo di fiducia salito al livello più alto da giugno. Questo dato supera la media storica e suggerisce che, nonostante le difficoltà immediate dovute all'indebolimento domanda B2B, le prospettive di lungo termine rimangono prudentemente ottimistiche.

Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "Considerando il numero di paesi in cui l'industria sta nuovamente crescendo, le prospettive per l'eurozona sembrano piuttosto ottimistiche. Tra gli otto paesi monitorati dai PMI manifatturieri, una chiara maggioranza di sei mostra un quadro economico positivo. Osservando tuttavia le dimensioni di queste economie, la situazione appare completamente diversa, poiché a novembre sono le due economie maggiori quelle con i settori manifatturieri scivolati ancora più profondamente in recessione.

In Francia ciò è probabilmente dovuto alla persistente incertezza politica, che sta portando molte aziende a limitare gli investimenti. In Germania una grande parte dell'economia sembra delusa dalla linea d'azione attuata finora del governo federale, e potrebbe manifestarsi un pericoloso senso di rassegnazione riguardo alla capacità del paese di rimettersi in gioco. Crediamo però che investimenti visibili nelle infrastrutture possano presto rilanciare l'atmosfera. Il quadro attuale dell'eurozona è preoccupante, poiché il settore manifatturiero non riesce a uscire dalla stagnazione e tende persino verso una contrazione. Osservando i dati con un occhio di speranza, ci sono alcuni sviluppi positivi. Il manifatturiero spagnolo, al contrario delle principali economie dell'area euro, è rimasto in territorio di crescita per il settimo mese consecutivo. Sebbene le aziende manifatturiere italiane non stiano mostrando un certo vigore, stanno almeno crescendo dopo una contrazione a settembre e una stagnazione a ottobre. È incoraggiante vedere che in questi due paesi dell’Europa meridionale i nuovi ordini siano aumentati, suggerendo un’espansione della produzione nei prossimi mesi.

La maggior parte delle aziende nell'area euro è fiduciosa di poter espandere la propria produzione nei prossimi dodici mesi. A questo proposito, in Germania l'ottimismo è in parte migliorato, e in Francia c'è stato persino un passaggio dal pessimismo all'ottimismo. Si sente spesso dire che le aspettative di solito influenzano l’economia, e questa maggiore fiducia è un segnale che le cose miglioreranno nel prossimo anno ".





Classifica PMI Manifatturiero per Paese di novembre

- Irlanda: 52.8 (massimo in 4 mesi);

- Grecia: 52.7 (minimo in 2 mesi);

- Paesi Bassi: 51.8 (valore invariato);

- Spagna: 51.5 (minimo in 2 mesi);

- Italia: 50.6 (massimo in 32 mesi);

- Austria: 50.4 (massimo in 40 mesi);

- Germania: 48.2 (flash 48.4 e minimo in 9 mesi);

- Francia: 47.8 (flash 47.8 e minimo in 9 mesi).







