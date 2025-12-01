BizzyNow ridefinisce il networking spontaneo professionale: l'app che connette i professionisti negli eventi e in città



I professionisti si muovono continuamente tra uffici, sale conferenze e trasferte di lavoro, ma l'occasione di creare nuove sinergie spesso sfugge.

L'intuizione alla base della startup è estremamente chiara. Non esistono più momenti o contesti specifici per il networking, perché la relazione professionale può nascere ovunque. Che un utente si trovi in un coworking

- nel quartiere finanziario, all'ingresso di una fiera a Verona, o in attesa del proprio volo in aeroporto, BizzyNow permette di intercettare questo potenziale, collegando professionisti che condividono interessi e competenze.

BizzyNow utilizza una combinazione sofisticata di geolocalizzazione intelligente e un algoritmo di matching

- avanzato. Questo sistema suggerisce, in tempo reale, quali utenti nelle immediate vicinanze condividono competenze, settori di attività specifici, interessi professionali o concrete opportunità di sviluppo. Se si è in un polo fieristico a Rho Fiera, o magari in un business hotel

- nel centro di Milano, l'applicazione agisce come un catalizzatore silenzioso.



L'interfaccia è stata sviluppata privilegiando la semplicità e un’attenzione assoluta alla privacy. Ciò permette agli utenti B2B di costruire un percorso di connessione personalizzato e mirato, alla ricerca di soluzioni networking aziendale.

Tommaso Fè, CEO e Co-Founder di BizzyNow, spiega che l'obiettivo è rendere naturale ciò che fino a ieri era lasciato alla pura casualità. «La nostra ambizione è rendere naturale ciò che è sempre avvenuto in modo informale, ossia l’incontro casuale che poi diventa collaborazione», afferma Fè. L'applicazione non cerca di sostituire i canali di connessione esistenti, ma li completa, riportando il networking

- da una dimensione esclusivamente digitale e astratta a un piano immediato, tangibile e reale. Il sistema permette alle persone affini di riconoscersi, generare valore e costruire community professionali autentiche.

Il valore operativo dell'applicazione è già stato ampiamente dimostrato sul campo in Italia. BizzyNow è stata adottata con successo in alcuni dei principali appuntamenti tecnologici, fornendo un'efficace app matching eventi B2B.



Eventi di primo piano come Codemotion Milano e le DevFest tenutesi a Modena, Roma e Pescara hanno confermato l'elevato potenziale dello strumento, evidenziando risultati concreti:

- centinaia di attivazioni nelle prime 48 ore;

- oltre il 60% di match

- significativi tra professionisti;

- incremento notevole dell'interazione nelle aree comuni e durante i momenti spontanei;

- generazione di insight

- innovativi per gli organizzatori, utili a comprendere le dinamiche reali della community

- prima, durante e dopo l'evento.

Il modello di business di BizzyNow è costruito su una duplice strategia di monetizzazione. Esiste una formula Freemium

- orientata al mercato Business-to-Consumer, che offre accesso alle funzionalità di base. Il vero focus per la crescita e il valore aggiunto si concentra però sul piano Corporate, pensato specificamente per l'ambiente Business-to-Business. Questa offerta è rivolta ad aziende, associazioni di categoria e grandi organizzatori di fiere ed eventi. Il piano Corporate

- fornisce funzionalità più evolute e proattive, essenziali per la gestione di grandi flussi professionali e per il matchmaking

- mirato in contesti specifici.





La startup ha già ottenuto un primo sostegno finanziario significativo. Dopo un round iniziale family & friends, è stato completato un round d’investimento sulla piattaforma Mamacrowd by Azimut. Questi capitali sono destinati a finanziare lo sviluppo di funzionalità enterprise

- sempre più specifiche e, soprattutto, a sostenere l'espansione strategica verso nuovi contesti B2B ad alta densità professionale. L'obiettivo è portare la soluzione di networking spontaneo professionale in aeroporti, coworking, business hotel

- ed eventi internazionali di rilievo.