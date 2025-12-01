BizzyNow ridefinisce il networking spontaneo professionale: l'app che connette i professionisti negli eventi e in città

Il valore delle connessioni professionali non risiede più soltanto nelle piattaforme digitali complesse. Le opportunità di business, quelle vere e inattese, spesso si nascondono nell'immediato contesto fisico, e fino a oggi sono rimaste inosservate. Nasce da questa semplice, ma cruciale, osservazione l'idea di BizzyNow, la nuova applicazione progettata per catalizzare il networking spontaneo professionale. Questo strumento innovativo si propone di valorizzare ogni momento in cui figure affini si trovano vicine, trasformando la vicinanza fisica in un potenziale vantaggio competitivo per aziende e singoli.
I professionisti si muovono continuamente tra uffici, sale conferenze e trasferte di lavoro, ma l'occasione di creare nuove sinergie spesso sfugge.
L'intuizione alla base della startup è estremamente chiara. Non esistono più momenti o contesti specifici per il networking, perché la relazione professionale può nascere ovunque. Che un utente si trovi in un coworking
- nel quartiere finanziario, all'ingresso di una fiera a Verona, o in attesa del proprio volo in aeroporto, BizzyNow permette di intercettare questo potenziale, collegando professionisti che condividono interessi e competenze.
BizzyNow utilizza una combinazione sofisticata di geolocalizzazione intelligente e un algoritmo di matching
- avanzato. Questo sistema suggerisce, in tempo reale, quali utenti nelle immediate vicinanze condividono competenze, settori di attività specifici, interessi professionali o concrete opportunità di sviluppo. Se si è in un polo fieristico a Rho Fiera, o magari in un business hotel
- nel centro di Milano, l'applicazione agisce come un catalizzatore silenzioso.
L'interfaccia è stata sviluppata privilegiando la semplicità e un’attenzione assoluta alla privacy. Ciò permette agli utenti B2B di costruire un percorso di connessione personalizzato e mirato, alla ricerca di soluzioni networking aziendale.
Tommaso Fè, CEO e Co-Founder di BizzyNow, spiega che l'obiettivo è rendere naturale ciò che fino a ieri era lasciato alla pura casualità. «La nostra ambizione è rendere naturale ciò che è sempre avvenuto in modo informale, ossia l’incontro casuale che poi diventa collaborazione», afferma Fè. L'applicazione non cerca di sostituire i canali di connessione esistenti, ma li completa, riportando il networking
- da una dimensione esclusivamente digitale e astratta a un piano immediato, tangibile e reale. Il sistema permette alle persone affini di riconoscersi, generare valore e costruire community professionali autentiche.
Il valore operativo dell'applicazione è già stato ampiamente dimostrato sul campo in Italia. BizzyNow è stata adottata con successo in alcuni dei principali appuntamenti tecnologici, fornendo un'efficace app matching eventi B2B.
Eventi di primo piano come Codemotion Milano e le DevFest tenutesi a Modena, Roma e Pescara hanno confermato l'elevato potenziale dello strumento, evidenziando risultati concreti:
- centinaia di attivazioni nelle prime 48 ore;
- oltre il 60% di match
- significativi tra professionisti;
- incremento notevole dell'interazione nelle aree comuni e durante i momenti spontanei;
- generazione di insight
- innovativi per gli organizzatori, utili a comprendere le dinamiche reali della community
- prima, durante e dopo l'evento.
Il modello di business di BizzyNow è costruito su una duplice strategia di monetizzazione. Esiste una formula Freemium
- orientata al mercato Business-to-Consumer, che offre accesso alle funzionalità di base. Il vero focus per la crescita e il valore aggiunto si concentra però sul piano Corporate, pensato specificamente per l'ambiente Business-to-Business. Questa offerta è rivolta ad aziende, associazioni di categoria e grandi organizzatori di fiere ed eventi. Il piano Corporate
- fornisce funzionalità più evolute e proattive, essenziali per la gestione di grandi flussi professionali e per il matchmaking
- mirato in contesti specifici.
La startup ha già ottenuto un primo sostegno finanziario significativo. Dopo un round iniziale family & friends, è stato completato un round d’investimento sulla piattaforma Mamacrowd by Azimut. Questi capitali sono destinati a finanziare lo sviluppo di funzionalità enterprise
- sempre più specifiche e, soprattutto, a sostenere l'espansione strategica verso nuovi contesti B2B ad alta densità professionale. L'obiettivo è portare la soluzione di networking spontaneo professionale in aeroporti, coworking, business hotel
- ed eventi internazionali di rilievo.
