Wall Street vola con Trump, l'Europa fatica: ecco cosa succede alle Borse in queste settimane





Le recenti elezioni statunitensi, con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, hanno creato un vero e proprio spartiacque tra le performance di Wall Street e quelle delle Borse europee. Mentre a novembre gli indici americani hanno registrato forti rialzi, trainati dall'euforia post-elettorale, il Vecchio Continente ha mostrato maggiore cautela, frenato dai timori legati alle possibili politiche di deregulation e ai nuovi dazi promessi dal tycoon.

L'euforia americana e la prudenza europea

Oltreoceano, il Nasdaq ha guadagnato il 6%, l'S&P 500 il 5% e il Dow Jones addirittura il 7,5%, con questi ultimi due che hanno segnato il miglior mese dell'anno.

Un clima di euforia che non ha contagiato l'Europa, dove l'Euro Stoxx ha chiuso sulla parità, appesantito dalle preoccupazioni per le future politiche economiche di Trump. In questo scenario, la performance peggiore è stata quella del Ftse Mib di Milano, che ha perso il 2,5%. Anche Madrid (-0,3%) e Parigi (-1,6%), quest'ultima alle prese con la crisi politica seguita alla discussione del bilancio, hanno chiuso il mese in rosso. Francoforte (+2,9%), Londra (+2,2%) e Amsterdam (+0,9%), invece, sono riuscite a difendere i progressi accumulati in precedenza, pur con minore entusiasmo rispetto a Wall Street.

Focus sull'Italia: banche protagoniste

A Piazza Affari, novembre è stato il mese delle banche. Le speculazioni sulla formazione di un terzo polo hanno spinto in alto i titoli di Mps (+23,61%) e Bpm (+16,27%), quest'ultima reduce dall'acquisizione del 5% del capitale dell'istituto senese, quota destinata a salire al 9% con la conclusione dell'opa su Anima.

Anche il Bitcoin, intanto, continua la sua corsa, raggiungendo quasi i 100.000 dollari e registrando un +38% a novembre, il suo miglior mese da febbraio, grazie al rinnovato interesse degli investitori istituzionali. La fiducia nella criptovaluta sembra rafforzarsi, contribuendo alla sua crescita. Francia, intanto, rimane sotto osservazione, tra crisi politica e la decisione di S&P sul suo debito sovrano.