Tassi Bce: possibile taglio a dicembre per salvare la Francia?





La crisi politica francese e l'aumento dello spread preoccupano la Bce. Un taglio dei tassi a dicembre potrebbe essere la soluzione per evitare una crisi fiscale.

La pressione di Villeroy de Galhau

François Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia, insiste per un nuovo taglio dei tassi di interesse a dicembre. La sua posizione "accomodante" all'interno del board della Banca Centrale Europea (BCE) coincide con l'aggravarsi della crisi politica e del debito in Francia.

La crisi francese

La situazione francese è delicata.

I rendimenti dei titoli di stato francesi hanno superato quelli della Grecia per la prima volta nella storia, lo spread con la Germania è ai massimi dal 2012 e il differenziale con i titoli italiani si è ridotto ai minimi dal 2010. La crisi politica, con la possibile sfiducia al governo, si intreccia con la crisi fiscale, rendendo la situazione ancora più complessa e meritevole di massima attenzione da parte di Francoforte.

Il ruolo della BCE

Christine Lagarde, presidente della BCE, ha finora utilizzato gli acquisti di bond con il Quantitative Easing e il PEPP per controllare gli spread. Ha cercato di limitare la riduzione dei bond francesi a bilancio per non aumentare le pressioni. Questi strumenti sono ora limitati, dato che i due programmi sono stati interrotti e i reinvestimenti netti con il PEPP termineranno a breve.